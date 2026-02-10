Eurovision 2026: Ισχυρά πρόσωπα της Κύπρου ζητούν την απόσυρση του τραγουδιού της Antigoni “Jalla”

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η κυκλοφορία του video clip του τραγουδιού «Jalla». Πρόσωπα με επιρροή και αναγνωρισιμότητα από την Κύπρο απέστειλαν επιστολή με την οποία ζητούν να αποσυρθεί το τραγούδι από την Eurovision 2026.

Στην επιστολή τους εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, υποστηρίζοντας ότι το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την χώρα στη Eurovision, παρουσιάζει την Κύπρο με τρόπο που θεωρούν προσβλητικό για τη χώρα, τις παραδόσεις και την αισθητική της. Παράλληλα, περιγράφουν το περιεχόμενο του video clip ως «ταπεινωτικό».

Επιπλέον, ζητούν όχι μόνο την απόσυρση του τραγουδιού και του βίντεο, αλλά και διαφάνεια σχετικά με το κόστος παραγωγής, καθώς και ενημέρωση για τα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη επιλογής και έγκρισης του συγκεκριμένου τραγουδιού.

Αναλυτικά η επιστολή

«Πρόκειται για μια απαράδεκτη παρουσίαση της Κύπρου, που προσβάλλει και την Κύπρο, τις παραδόσεις μας και την αισθητική μας. Προωθεί πρότυπα που σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να είναι επιλογή του κρατικού μας ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού. Πώς είναι δυνατόν και πώς συνδυάζονται οι εκδηλώσεις της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Λούβρο, στη Στοκχόλμη και αλλού, η προσπάθεια να δείξουμε στην Ευρώπη την Κύπρο της δημιουργίας και της ποιότητας, με την αισθητική που παρουσιάζει αυτό το ταπεινωτικό θέαμα; Πέραν των πιο πάνω, το βιντεοκλίπ περιλαμβάνει και νομιμοποιεί πολύ επικίνδυνες πρακτικές οδικής παραβατικότητας».

Όσον αφορά στα αιτήματα όσων υπογράφουν την επιστολή επισημαίνεται: «Καλούμε το ΔΣ του ΡΙΚ να αποσύρει το προσβλητικό αυτό βίντεο κλιπ, να αποσύρει αυτό το τραγούδι από τον διαγωνισμό, να ενημερώσει τους Κύπριους φορολογούμενους τι κόστος έχει τόσο η συγκεκριμένη παραγωγή».

Η απάντηση του ΡΙΚ και οι αλλαγές στο βίντεο κλιπ

Ο γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, Θανάσης Τσώκος, απάντησε σχετικά με τη συμμετοχή της Κύπρου, με την εξής επιστολή:

«Το ΡΙΚ δεν συμμερίζεται την όποια σύγκριση εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε μουσεία όπως το Λούβρο ή την Στοκχόλμη με τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, που στόχο έχει να ενώσει.

Σημειώνει επίσης ότι η εν λόγω συμμετοχή και το υπό αναφορά κλιπ έχουν τύχει θερμής και θετικής αποδοχής διαδικτυακά, ενώ όλες οι αντιδράσεις από ειδικούς και φίλους του διαγωνισμού σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το YouTube είναι στην ολότητά τους θετικές.

Η δε συντριπτική πλειοψηφία των σχολιασμών εξάρει ότι στο κλιπ παρουσιάζεται η αντίθεση μεταξύ της παραδοσιακής και της μοντέρνας Κύπρου, καθώς και τα ήχοι και ύφος μουσικής με έθνικ στοιχεία από την περιοχή και τη Μεσόγειο.

Ο διαγωνισμός, που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια, δεν σχετίζεται με την Προεδρία που η χώρα μας έχει αναλάβει και που η δημόσια ραδιοτηλεόραση στηρίζει ποικιλοτρόπως. Πρόκειται για γιορτή που ενώνει μέσω της μουσικής, εξού και οι χώρες συχνά επιλέγουν τραγούδια που προσφέρουν διασκέδαση σε δεκάδες χιλιάδες θεατές στο στάδιο και εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο.

Αυτό επιχειρεί και η φετινή συμμετοχή της Κύπρου, με μια μοντέρνα σκηνική παρουσία και επαγγελματισμό, όπως πράττει εδώ και χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι όποιες σκηνές που δεν ακολουθούσαν τις αρχές οδικής ασφάλειας αφαιρέθηκαν από το κλιπ, το οποίο θα αναρτηθεί εκ νέου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης».

Ο κ. Τσώκος τόνισε ότι η Eurovision παραμένει μια γιορτή που προωθεί διαφορετικότητα, αποδοχή και ενότητα ανάμεσα στους λαούς, ενώ η Κύπρος συμμετέχει φέτος με σύγχρονη προσέγγιση και σεβασμό στην παράδοση και τον πολιτισμό της.

Από την άλλη πλευρά, το τραγούδι και το video clip αξιολογούνται από αρκετούς ως μία από τις πιο μοντέρνες και ευρηματικές κυπριακές συμμετοχές των τελευταίων ετών. Ήδη, μάλιστα, τα πρώτα προγνωστικά δείχνουν ότι η Antigoni Baxton έχει θετικές προοπτικές στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού.

Το video clip φαίνεται επίσης να έχει ανταπόκριση στο κοινό, καθώς από τη στιγμή που δόθηκε στη δημοσιότητα έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες θετικές αντιδράσεις και likes.