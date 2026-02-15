MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: Ο Ακύλας ξεσήκωσε το κοινό και δηλώνει έτοιμος να το… φέρει – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Με το “συμβολικό” νούμερο #12 και το τεράστιο ρεύμα που έχει δημιουργήσει γύρω από το όνομά του, ο Ακύλας σάρωσε τα πάντα με την εμφάνισή του στον Εθνικό Τελικό για τη Eurovision.

Από τις πρώτες νότες του κομματιού, το “Ferto” προκάλεσε πανικό στο κοινό της “Πειραιώς 260”, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τον λόγο που αποτελεί το απόλυτο φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Τα ρετρό γραφικά που θυμίζουν Super Mario, την εκκεντρική του στυλιστική εμφάνιση και τα εύστοχα φωνητικά του, ο Ακύλας δηλώνει έτοιμος να το… φέρει τον Μάιο στην Αυστρία.

Ποιος είναι ο Ακύλας

Νέος, δυναμικός καλλιτέχνης με αυθεντικό ήχο και έντονη σκηνική παρουσία. Έγινε ευρύτερα γνωστός το 2024 με το hit single «Ατελιέ». Αυτοδημιούργητος μουσικός από τις Σέρρες, σπούδασε στο Μουσικό Σχολείο Σερρών και εμπλούτισε το performance του με θεατρικά εργαστήρια.

Μετά τη μετακόμισή του στην Αθήνα, ξεχώρισε μέσω viral διασκευών στο TikTok. Ταξίδεψε και τραγούδησε διεθνώς σε κρουαζιερόπλοια, διαμορφώνοντας έναν πολυπολιτισμικό, σύγχρονο ήχο με ελληνική ταυτότητα.

Eurovision 2026 Ακύλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Φρίκη στη Νίκαια: Παρέα νεαρών βασάνισε, βίασε ανήλικο και τραβούσε βίντεο με ανήλικη συνεργό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Έγκλημα στην Κρήτη: Οι διαφωνίες και το παρελθόν του 64χρονου που σκότωσε τον αδελφό του

ΚΑΙΡΟΣ 12 ώρες πριν

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες, άνεμοι και αφρικανική σκόνη τις επόμενες ώρες

ΔΙΕΘΝΗ 8 λεπτά πριν

Τραμπ σε Νετανιάχου: Αν δεν υπάρξει συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν θα σε στηρίξω για να τους χτυπήσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Άφησε κίτρινα τριαντάφυλλα στη Θύρα 4 η ΑΕΚ στη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο