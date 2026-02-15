Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: Ο Ακύλας ξεσήκωσε το κοινό και δηλώνει έτοιμος να το… φέρει – Δείτε βίντεο

Με το “συμβολικό” νούμερο #12 και το τεράστιο ρεύμα που έχει δημιουργήσει γύρω από το όνομά του, ο Ακύλας σάρωσε τα πάντα με την εμφάνισή του στον Εθνικό Τελικό για τη Eurovision.

Από τις πρώτες νότες του κομματιού, το “Ferto” προκάλεσε πανικό στο κοινό της “Πειραιώς 260”, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τον λόγο που αποτελεί το απόλυτο φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Τα ρετρό γραφικά που θυμίζουν Super Mario, την εκκεντρική του στυλιστική εμφάνιση και τα εύστοχα φωνητικά του, ο Ακύλας δηλώνει έτοιμος να το… φέρει τον Μάιο στην Αυστρία.

Ποιος είναι ο Ακύλας

Νέος, δυναμικός καλλιτέχνης με αυθεντικό ήχο και έντονη σκηνική παρουσία. Έγινε ευρύτερα γνωστός το 2024 με το hit single «Ατελιέ». Αυτοδημιούργητος μουσικός από τις Σέρρες, σπούδασε στο Μουσικό Σχολείο Σερρών και εμπλούτισε το performance του με θεατρικά εργαστήρια.

Μετά τη μετακόμισή του στην Αθήνα, ξεχώρισε μέσω viral διασκευών στο TikTok. Ταξίδεψε και τραγούδησε διεθνώς σε κρουαζιερόπλοια, διαμορφώνοντας έναν πολυπολιτισμικό, σύγχρονο ήχο με ελληνική ταυτότητα.