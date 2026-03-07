Eurovision 2026: Αυτό είναι το τραγούδι χώρας που μόλις κυκλοφόρησε και είναι δεύτερο φαβορί στα στοιχήματα – Προκαλεί αντιδράσεις

Στην ανακοίνωση πως η Monroe θα είναι η εκπρόσωπος της Γαλλίας στη φετινή Eurovision προχώρησε η France Télévisions το πρωί της Πέμπτης (6/3) και το βράδυ της ίδιας ημέρας έδωσε στην κυκλοφορία και το video clip του τραγουδιού.

Το κομμάτι φέρει τον τίτλο “Regarde” και είναι μία δυναμική οπερατική μπαλάντα, που επιδεικνύει τις άψογες φωνητικές ικανότητες της μόλις 17 ετών καλλιτέχνιδας. Η Monroe Vata είναι γεννημένη στη Γιούτα των ΗΠΑ από Γαλλίδα μητέρα και Αμερικανό πατέρα και έδειξε από μικρή ηλικία μία κλίση προς την κλασσική μουσική.

Το 2025 η Monroe έκανε τις πρώτες της δημόσιες εμφανίσεις, παίρνοντας μέρος σε talent show στη Γαλλία και υπογράφοντας το πρώτο της συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Warner.

Αμέσως μόλις κυκλοφόρησε το “Regarde” η Γαλλία σκαρφάλωσε στη 2η θέση των στοιχημάτων με συνεχείς ανοδικές τάσεις, απειλώντας την πρωτοκαθεδρία της Φινλανδίας που έχει “στρογγυλοκαθίσει” εδώ και εβδομάδες στην κορυφή.

Ωστόσο, μεγάλη μερίδα των Eurofans δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους από το γαλλικό κομμάτι, όχι ως προς τις φωνητικές δυνατότητες της Monroe αλλά ως προς το γεγονός ότι η Γαλλία προσπαθεί να “κοπιάρει” τα νικητήρια τραγούδια του Nemo (Ελβετία 2024) και το JJ (Αυστρία 2025) για να φέρει το τρόπαιο στο Παρίσι.

«Σταματήστε πια αυτή τη μόδα με τα οπερετικά τραγούδια στη Eurovision! Θέλουμε να χορέψουμε!», αναφέρει ένα από τα σχόλια στο YouTube, που εμπερικλείει το ρεζουμέ των αντιδράσεων.