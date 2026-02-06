Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 14 τραγούδια του πρώτου ημιτελικού

Σε λίγες μόλις ημέρες, οι πρώτοι ταλαντούχοι καλλιτέχνες που ονειρεύονται να εκπροσωπήσουν φέτος τη χώρα μας στον δημοφιλή διαγωνισμό της Eurovision θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό φωνητικά. Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στις 21:00 θα διεξαχθεί ο πρώτος ημιτελικός.

O Akylas, που θεωρείται το μεγάλο φαβορί θα διαγωνιστεί σε αυτόν τον ημιτελικό με το κομμάτι «Ferto» μαζί άλλους 13 φιλόδοξους τραγουδιστές, ελπίζοντας να καταφέρουν να φτάσουν τον Μάιο ως το Wiener Stadthalle της Βιέννης, όπου θα διεξαχθεί η φετινή Eurovision.

Η ΕΡΤ έχει διοργανώσει τρεις ξεχωριστές βραδιές, γεμάτες τραγούδι, ρυθμό και εορταστική ατμόσφαιρα, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, συνθέτουν το show της ΕΡΤ «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», από το οποίο θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» έχει αναλάβει ο σπουδαίος σκηνοθέτης και χορογράφος Φωκάς Ευαγγελινός.

Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, με τη σειρά που προέκυψε από την κλήρωση, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, που θα γίνει αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνής και μία ελληνική.

Ακούστε τα 14 τραγούδια του πρώτου ημιτελικού

1. «The other side», Alexandra Sieti

2. «Drop It», The Astrolabe

3. «Aphrodite», Desi G

4. «Ferto», Akylas

5. «Parea», Evangelia

6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. «Slipping Away», Niya

8. «Χάνομαι», Marseaux

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Europa», Stefi

11. «The Songwriter», Revery

12. «Chaos», Dinamiss

13. «You & I», Stylianos

14. «Χίλια κομμάτια», Spheyiaa

Ο δεύτερος ημιτελικός θα γίνει την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και μεγάλος ελληνικός τελικός για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας θα γίνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00.