Eurovision 2026 – Ακύλας: Έτσι σκοπεύει να παρουσιάσει το “Ferto” στον εθνικό τελικό

|
THESTIVAL TEAM

Λίγο πριν διεκδικήσει την είσοδο στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, ο Ακύλας συνάντησε την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο το απόγευμα της Κυριακής στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Μεταξύ άλλων, δε, ο νεαρός τραγουδιστής από τις Σέρρες μίλησε για τον τρόπο που επιθυμεί να παρουσιάσει στη σκηνή το κομμάτι “Ferto” που φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των προγνωστικών.

Ειδικότερα, όπως παρακολουθήσαμε στην EurovisionGR της ΕΡΤ, o Ακύλας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “νομίζω πως θέλω να κρατήσω όλη την εμφάνιση στον ημιτελικό για έκπληξη. Είναι κάτι πολύ ωραίο που έχουμε ετοιμάσει με τα παιδιά, με τους φίλους μου. Και τα visuals και τα ρούχα και με τον Φίλιππο Μίσσα, που κάνει το styling. Γενικά όλη η ομάδα είναι υπέροχη, είναι dream team. Κάνουμε πολύ ωραία παρέα κιόλας μεταξύ μας, που είναι το πιο σημαντικό. Δεν είμαστε απλά συνεργάτες αλλά θα αράξουμε κιόλας”.

“Θα ‘χει χορό, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, θα ‘χει τραγούδι, θα ‘ναι θεατρικό. Θα ‘ναι κάπως… όπως είμαι και γω”.

“”Η μουσική γέφυρα, εκεί που αλλάζει ο ρυθμός, ήταν δική μου έμπνευση. Εκεί στη σκηνή θα δούμε κάτι τελείως διαφορετικό, θέλαμε να υπάρχει ένα σημείο μες στο κομμάτι που κάπως ξεγυμνώνεται αυτός ο χαρακτήρας” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Ακύλας το απόγευμα της Κυριακής στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Eurovision 2026 Ακύλας

