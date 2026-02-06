Ετεοκλής Παύλου: Με μπέρδεψαν με πρώην της Ελένης και με ρωτούσαν πράγματα, δεν έπεσα στην παγίδα

Ο Ετεοκλής Παύλου, μέσα από την εκπομπή Breakfast@Star, μίλησε για ένα άβολο περιστατικό που του συνέβη εξαιτίας της σχέσης του με την Ελένη Χατζίδου.

«Εγώ τρελαίνομαι μ’ αυτό που μου θύμισες. Eμένα με έχουνε μπερδέψει», ανέφερε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου, αποκαλύπτοντας ότι κάποιοι τον πέρασαν για πρώην της συντρόφου του. «Ως ζευγάρι, με μπέρδεψαν με πρώην της Ελένης και με ρωτούσαν πράγματα που έκανε ο πρώην της Ελένης, σαν να μην υπάρχω εγώ», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, οι ερωτήσεις που δεχόταν ήταν απολύτως σοβαρές, παρότι αφορούσαν άλλον άνθρωπο. «Με ρωτούσανε σαν να ασχολούμαι με πράγματα που ασχολιόταν ο πρώην της Ελένης και με ρωτούσαν κανονικά. Αλλά εγώ απαντούσα, σχολίασε με χαμόγελο.

Όταν ρωτήθηκε ποιον πρώην εννοούσαν, ο Ετεοκλής Παύλου απάντησε: «Όχι άστο, θα γίνει σκάνδαλο, δεν πειράζει» με την Ελένη Χατζίδου να κρατά χαμηλούς τόνους, χωρίς να συμμετέχει στη συζήτηση.





