Ετεοκλής Παύλου για το ατύχημά του: “Στο δικαστήριο έπρεπε να παιχτεί το βίντεο που ξεψυχάω, ήταν σοκαριστικές στιγμές”

Τις δύσκολες στιγμές που πέρασε μέσα στη δικαστική αίθουσα μετά το ατύχημα του 2013 που είχε ως συνέπεια τον ακρωτηριασμό του ποδιού του, θυμήθηκε ο Ετεοκλής Παύλου.

Με αφορμή την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη, ο παρουσιαστής ανέτρεξε στο παρελθόν και θυμήθηκε ότι στη δική του περίπτωση παίχτηκε αρκετές φορές το βίντεο που έδειχνε τους πυροβολισμούς που δέχτηκε και τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη και παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή του.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη δικαστική περιπέτεια της Instagrammer, ο Ετεοκλής Παύλου έκανε έναν παραλληλισμό με τη δική του υπόθεση. «Με αυτό που είδα ξύπνησαν και μνήμες δικές μου. Είναι ό,τι πιο δύσκολο να βιώσεις αυτό που βιώνει η Ιωάννα Τούνη. Θυμάμαι τον εαυτό μου, όταν ήμουν στο δικαστήριο, έπρεπε να παιχτεί ξανά το βίντεο για να παρθούν οι σωστές αποφάσεις. Θυμάμαι το βίντεο το δικό μου, τη στιγμή που ξεψυχάω, τη στιγμή που δέχομαι την επίθεση δολοφονίας. Έβλεπα πώς έπεσα, που ακούμπησα, πώς ήμουν», περιέγραψε.

Ο παρουσιαστής εξομολογήθηκε πως ήταν σοκαριστικό για εκείνον να βλέπει το σχετικό βίντεο, αφού ένιωθε ότι ζει ξανά εκείνες τις τραυματικές στιγμές. «Είναι στιγμές σοκαριστικές και δυστυχώς πρέπει να τις ζήσεις ξανά μέσα στο δικαστήριο. Ακούς ανθρώπους να επιχειρηματολογούν και δεν υποστηρίζουν ότι δεν έχεις δίκιο, ενώ εκείνη τη στιγμή τρέμουν τα χέρια σου. Το βλέπεις, παγώνεις, σου έρχονται οι μνήμες, εγώ δάκρυσα και γύρισα και έκλαιγα δίπλα στη μητέρα μου. Μετά όμως, μου πήρε πάρα πολύ καιρό να αποδεχτώ ότι αυτό το βίντεο το είδαμε 150 άνθρωποι», μοιράστηκε.

Δείτε το βίντεο