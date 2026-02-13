“Έσπασε” η Ευαγγελία Μουμούρη: “Θα συναντήσω τη γυναίκα που υποδύθηκα στο Ριφιφί”

MENOY

Καλεσμένη στο Στούντιο 4 βρέθηκε η Ευαγγελία Μουμούρη, το απόγευμα της Τετάρτης (11/2), προκειμένου να συνομιλήσει με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στην ΕΡΤ.

Μάλιστα, κατά τη ροή της κουβέντας για την ερμηνεία που πρόσφερε στο τηλεοπτικό Ριφιφί, η δημοφιλής ηθοποιός δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τη συναισθηματική τη φόρτιση στον αέρα.

Όσα είπε για την πρόταση που της έκανε ο Τσαφούλιας και η συγκίνηση της ηθοποιού
Αρχικά, η Ευαγγελία Μουμούρη μίλησε για την πρόταση που της έκανε ο Σωτήρης Τσαφούλιας: «Έχω πάθει… τι να σας πω. Κατ’ αρχάς αυτό μου ήρθε όπως ήρθε και η πρόταση. Χτύπησε το τηλέφωνο μου ένα καλοκαίρι και ήταν ο Σωτήρης Τσαφούλιας, τον οποίο δεν ήξερα. Μόνο μια φορά είχαμε βρεθεί και γνωριστήκαμε μέσω της συντρόφου του, Άννας Μενενάκου. Μου το θύμισε στην πρώτη ανάγνωση που κάναμε για το Ριφιφί».

Αμέσως μετά το αφιερωματικό απόσπασμα, η ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε στο δίδυμο των παρουσιαστών τα εξής, εμφανώς συγκινημένη: «Συγκινήθηκα πάρα πολύ! Αυτό είναι ένα βίντεο το οποίο είναι, έτσι, από την αρχή μέχρι το τέλος, όπως βλέπει η συνάδελφος σας την πορεία μου. Δεν με συγκινεί το πως έπαιξα στο Ριφιφί, αλλά με συγκίνησε το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που δεν τον ήξερα και είχαμε δουλέψει ποτέ μαζί, αποφάσισε να με πάρει τηλέφωνο για ένα τόσο μεγάλο πρότζεκτ και να μου πει… εσύ θα ‘σαι».

«Με συγκινεί πάρα πολύ. Όπως με συγκινεί και το γεγονός ότι κατάφερα, μέσα μια στιγμή της τέχνης μου, να συγκινήσει τόσο πολύ κόσμο που κινήθηκε μαζί μου. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα», συνέχισε.

«Μην ξεχνάμε ότι η ιστορία της Όλγας είναι αληθινή. Υπάρχει μια γυναίκα εκεί έξω, σ’ ένα νησί, που το ‘χει ζήσει αυτό», πρόσθεσε. «Δεν έχω μιλήσει μαζί της, όχι, έχει μιλήσει όμως ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Εγώ δεν ήθελα. Ήθελα να γίνει πρώτα η δουλειά και μετά θα πάω στο νησί να την συναντήσω, το ‘χουμε».

