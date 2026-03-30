“Επιστρέφω πιο δυνατός από ποτέ”: Το πρώτο μήνυμα του Ακύλα μετά την περιπέτεια της υγείας του

Μετά από μία δύσκολη εβδομάδα που πέρασε, ο Ακύλας ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους για την κατάσταση της υγείας του στο Instagram, καθώς ήρθε αντιμέτωπος με μια οξεία αμυγδαλίτιδα.

«Συγγνώμη που δεν επικοινώνησα τις τελευταίες ημέρες και που δεν ανέβασα καθόλου περιεχόμενο. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που επιτέλους νιώθω πραγματικά καλύτερα. Πέρασα μια δύσκολη εβδομάδα με την υγεία μου, αλλά τώρα επιστρέφω πιο δυνατός από ποτέ.

Σας αγαπώ μέχρι το φεγγάρι και πίσω», έγραψε σε ανάρτησή του ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Eurovision 2026 Ακύλας

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Πέλλα: 39χρονος είχε σε ταξιδιωτικό σάκο 16,5 κιλά χασίς – Συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ιράν: Δεν έχουμε κάνει καμία άμεση επαφή με τις ΗΠΑ – Το υλικό που μας μεταφέρθηκε περιλάμβανε παράλογες απαιτήσεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Πολύωρη διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Μπέος για πιθανή αναδιάρθρωση της Super League: “Μεθοδεύσεις πραξικοπηματικού χαρακτήρα”

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Συγκινημένος ο Γιάννης Πάριος για τον θάνατο της Μαρινέλλας: “Να μας περιμένει, ερχόμαστε όλοι και την αγαπάμε”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

ΟΠΕΚΑ: Ημέρα πληρωμών η σημερινή – Καταβάλλονται τα κοινωνικά επιδόματα σε 987.379 δικαιούχους