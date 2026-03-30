“Επιστρέφω πιο δυνατός από ποτέ”: Το πρώτο μήνυμα του Ακύλα μετά την περιπέτεια της υγείας του
Μετά από μία δύσκολη εβδομάδα που πέρασε, ο Ακύλας ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους για την κατάσταση της υγείας του στο Instagram, καθώς ήρθε αντιμέτωπος με μια οξεία αμυγδαλίτιδα.
«Συγγνώμη που δεν επικοινώνησα τις τελευταίες ημέρες και που δεν ανέβασα καθόλου περιεχόμενο. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που επιτέλους νιώθω πραγματικά καλύτερα. Πέρασα μια δύσκολη εβδομάδα με την υγεία μου, αλλά τώρα επιστρέφω πιο δυνατός από ποτέ.
Σας αγαπώ μέχρι το φεγγάρι και πίσω», έγραψε σε ανάρτησή του ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.
