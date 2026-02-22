Ενοχλημένη η Καίτη Γαρμπή με τον Gio Kay: Μιλάει η Ελένη Δήμου και την αντιμετωπίζετε κάπως ειρωνικά, κάνουμε μια δουλειά

Ενοχλημένη έδειξε να είναι η Καίτη Γαρμπή με τον Gio Kay, καθώς φάνηκε να αντιμετωπίζει την Ελένη Δήμου ειρωνικά και θέλησε να του τονίσει πως έκανε τη δουλειά της, όπως και η ίδια.

Το βράδυ του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου, ο πρώην παίκτης του Survivor τραγούδησε στο Just The 2 of Us με την Αγγελική Ηλιάδη το τραγούδι «Γερακίνας γιος», με την Ελένη Δήμου να του αναφέρει πως δεν ενθουσιάστηκε και πως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να πει το συγκεκριμένο κομμάτι. «Δεν ήταν καλό βρε παιδιά, δεν φτάνει το να έχουμε μνήμες. Θέλει και λίγο σεβασμό. Είναι Τσιτσάνης, είναι ένα συγκινητικό τραγούδι. Δεν ήταν καλή η στιγμή», τόνισε.

Ο Gio τότε της απάντησε: «Εγώ σαν Ελληνοαμερικάνος νιώθω πολύ περήφανος που το είπα και νιώθω σαν να είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα».

Η Ελένη Δήμου του εξήγησε: «Δεν φτάνει να νιώθεις περήφανος επειδή είπες ένα ελληνικό τραγούδι. Χρειάζεται να είναι κανείς περήφανος όταν το λέει και σωστά, και ας μην είναι τραγουδιστής. Συγγνώμη. Θεωρώ ότι δεν ήταν καλή στιγμή».

«Στη ζωή μου τώρα, δεν κατάλαβα. Τι εννοείτε δεν ήταν καλή στιγμή;», αναρωτήθηκε ο Gio, με την τραγουδίστρια να συνεχίζει: «Ίσως αργότερα στο παιχνίδι να ήταν καλύτερα. Αυτή τη στιγμή, για το συγκεκριμένο τραγούδι, που είναι σπουδαίο από έναν σπουδαίο δημιουργό. Όταν μελετήσετε περισσότερο και όταν… δεν φτάνει να κάνετε μια γυροβολιά, αλλά να μπείτε πιο βαθιά μέσα στο τραγούδι, για μένα». Η απάντησή της, ωστόσο, δεν ικανοποίησε τον διαγωνιζόμενο.

Όταν η Καίτη Γαρμπή πήρε τον λόγο έκανε μία παρατήρηση στο Gio, λέγοντάς του: «Μου έκανε εντύπωση η αντίδραση σας, μας ακούτε κάπως περίεργα. Νομίζω δεν δέχεστε την κακή κριτική και οι άνθρωποι που είμαστε εδώ δεν είμαστε τυχαίοι. Μιλάει δηλαδή η κυρία Δήμου και την αντιμετωπίζετε κάπως ειρωνικά. Κάνουμε μια δουλειά εμείς εδώ και αντιδράτε».

Ο Gio έπειτα της απάντησε: «Εγώ απλώς περνάω καλά. Δεν είναι τόσο σοβαρό. Σας ακούω και σας νιώθω 100%, απλά είναι το αμερικάνικο στυλ. Σας παίρνω τέρμα σοβαρά, απλώς περνάω καλά».