Έμιλυ Κολιανδρή: Θα μπορούσα να μην συμπαθώ τα παιδιά μου

Την Έμιλυ Κολιανδρή υποδέχθηκαν το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή τους ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη. Η πρωταγωνίστρια της σειράς “Ηλέκτρα” έκανε ποδαρικό στο νέο στούντιο του “Νωρίς-Νωρίς”, όπου μίλησε για την επαγγελματική και οικογενειακή της ζωή στο πλευρό του Χρήστου Λούλη και των δύο τους παιδιών.

«Υπάρχει μια στιγμή που λες ότι η καθημερινή τριβή του σήριαλ δεν… συνηθίζεται. Φέτος όμως, στην τρίτη χρονιά, είμαι λιγότερο αγχωμένη, το έχω συνηθίσει. Αυτό, βέβαια, κρύβει έναν άλλο κίνδυνο, να τελματώσεις υποκριτικά. Στην “Ηλέκτρα” όμως λόγω σεναρίου αυτό δεν μπορεί να συμβεί», δηλώνει η Έμιλυ Κολιανδρή.

«Επιχείρησα την πρώτη σεζόν της σειράς να κάνω παράλληλα και θέατρο -και μάλιστα για λίγο, για ενάμιση μήνα- και νόμιζα ότι… θα πεθάνω. Έλεγα: πώς αντέχουν κάποιοι και το κάνουν; Είμαι στο γύρισμα 10 ώρες την ημέρα, έχεις και το διάβασμα μετά και μαζί την οικογένεια», παραδέχθηκε η ηθοποιός.

«Ο Αλέξανδρος είναι στη εφηβεία, δεν υπάρχουν τα ξεσπάσματα τα μεγάλα αλλά ένα “κλείσιμο” και δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Υπάρχει ένα “ρούφηγμα” προς τα μέσα και η ιστορία με τα κινητά που εντείνει ακόμα παραπάνω το “κλείσιμο”. Η μικρή είναι πιο επικοινωνιακή, πιο εκδηλωτική, δεν ξέρω αν είναι θέμα φύλου ή ταπεραμέντου», εξομολογείται η Έμιλυ Κολιανδρή για τα παιδιά της.

«Είμαι χαρούμενη, γιατί τα συμπαθώ αυτά τα παιδιά. Θα μπορούσα να μην τα συμπαθώ αλλά βλέπω ότι είναι ωραίοι “τύποι” όταν κάνουμε παρέα. Με αφήνουν να τους κάνω παρέα και να έχουμε αυτό το bonding. Ακόμα μας… καταδέχονται υπό συνθήκες», τονίζει χαρακτηριστικά.