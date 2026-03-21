Έμα Χέμινγκ: Το ταξίδι με την άνοια του Μπρους Γουίλις με έκανε να δω την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες

Την ανάγκη να προσφέρει βοήθεια σε μέλη οικογενειών που δίνουν μάχη με μετωποκροταφική άνοια εξέφρασε η Έμα Χέμινγκ, τονίζοντας πως μετά τη διάγνωση του Μπρους Γούιλις μετατοπίστηκε και η ίδια, ξεκινώντας τη δράση της για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη νόσο.

Με αφορμή τα γενέθλια του ηθοποιού, ο οποίος την Πέμπτη 19 Μαρτίου έκλεισε τα 71, η σύζυγός του προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram, κοινοποιώντας μια φωτογραφία του Μπρους Γουίλις σε διακοπές, με θέα τη θάλασσα.

Η ίδια στάθηκε τόσο στη νόσο, με την οποία διαγνώστηκε ο Γούιλις το 2023, αλλά και στο ταμείο που ίδρυσε για την έρευνα της μετωποκροταφικής άνοιας:

«Σήμερα γιορτάζουμε τα γενέθλια του Μπρους. Αυτό το ταξίδι με την μετωποκροταφική άνοια (FTD) άνοιξε τα μάτια μου στις πραγματικότητες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες. Αυτό με ενέπνευσε να δημιουργήσω το Ταμείο Emma & Bruce Willis, για να ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με την FTD, να στηρίξουμε την έρευνα και να βρισκόμαστε δίπλα στους φροντιστές που κουβαλούν τόσα πολλά κάθε μέρα. Αν θέλετε να τιμήσετε τον Μπρους σήμερα, εξετάστε το ενδεχόμενο να στηρίξετε το ταμείο ή άλλη οργάνωση που δρα σε αυτόν τον τομέα ή απλώς να επικοινωνήσετε με έναν φροντιστή -μια μικρή πράξη καλοσύνης που μπορεί να σημαίνει πολλά».

