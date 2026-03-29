Έλλη Κοκκίνου: Πάντα όταν έβλεπα τη Μαρινέλλα, γονάτιζα στα πόδια της, σαν να ήμουν ένα πολύ μικρό παιδάκι, πολύ μικρή μπροστά της

Δηλώσεις στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» και τη Μαρία Κοκολάκη παραχώρησε η Έλλη Κοκκίνου, η οποία μίλησε για τη Μαρινέλλα, που έφυγε χθες από τη ζωή.

«Λίγα λόγια για τη Μαρινέλλα δεν αρκούν, φυσικά δεν μπορώ να πω πολλά. Όλος ο κόσμος έχει ταραχτεί, εμείς οι καλλιτέχνες ίσως λίγο περισσότερο. Εγώ προσωπικά μεγάλωσα με τη μορφή της, με τη μουσική της, με τη μαγική, ανεπανάληπτη, εκφραστική φωνή της. Τη θυμάμαι σαν τώρα, όταν ήμουν κοριτσάκι, να τη βλέπω στις ελληνικές ταινίες. Ήταν η πρώτη μου αγάπη αυτή. Μόνο να τη λατρέψεις μπορούσες.

Η φωνή της, η προσωπικότητά της, η μοναδικότητά της, η αγάπη της για τον κόσμο, η αγάπη της για αυτό που έκανε. Ήταν μια αιώνια έφηβη. «Έφυγε» όπως εκείνη ήθελε, με ένα μικρόφωνο στο χέρι, πάνω στη σκηνή που υπεραγαπούσε, μαζί με τον κόσμο που υπεραγαπούσε, που ήθελε πάρα πολύ να δίνει στον κόσμο», είπε αρχικά η Έλλη Κοκκίνου.

Η Έλλη Κοκκίνου είπε στη συνέχεια: «Ήταν η τελευταία φορά που εμφανίστηκε, που είχα πάει στο Nox, την είχα δει. Και αυτό που θυμάμαι ήταν ότι πήγα στα καμαρίνια… Πάντα όταν την έβλεπα, γονάτιζα στα πόδια της, σαν να ήμουν ένα πολύ μικρό παιδάκι, πολύ μικρή μπροστά της.

Πάντα μου χάιδευε το κεφάλι και τους ώμους, γέλαγε με αυτό που έκανα εγώ. Εγώ το έκανα γιατί ήθελα να τη νιώσω πολύ κοντά μου και λόγω σεβασμού. Και δάκρυζα, από πολύ μικρή την έβλεπα και δάκρυζα. Πόσο μάλλον όταν την έβλεπα προσωπικά».