Έλλη Κοκκίνου: Έβαζαν σημάδι στο ντεκολτέ με τα γαρύφαλλα – Έχω γυρίσει χέρι και έχω πει “θα στο σπάσω”

Η Έλλη Κοκκίνου μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές που έχει περάσει, αποκαλύπτοντας περιστατικά προσβλητικής συμπεριφοράς που έχει αντιμετωπίσει πάνω στη σκηνή, αλλά και για τις προσωπικές της δυσκολίες σε θέματα υγείας και οικογενειακής ζωής.

Καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή “Daily Kous Kous”, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως έχει βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωπη με άκρως προσβλητικά περιστατικά από θαμώνες που την παρενοχλούσαν. Συγκεκριμένα, η Έλλη Κοκκίνου αναφέρθηκε σε περιστατικά όπου θαμώνες προσπαθούσαν να τη στοχεύσουν με γαρύφαλλα στο ντεκολτέ της, κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών της στη σκηνή. Η ίδια, όμως, δεν άφησε ποτέ τέτοιες συμπεριφορές αναπάντητες, ξεκαθαρίζοντας πως η υπομονή της έχει όρια: “Αν συνεχιστεί αυτό, δεν θα είμαι επιεικής. Έχω γυρίσει χέρι και έχω πει: ‘Την επόμενη φορά θα το σπάσω'”.

Η τραγουδίστρια, που είναι γνωστή για τον ισχυρό χαρακτήρα της, δεν δίστασε να εκφράσει την απογοήτευσή της για τις τέτοιες προσβολές, κάνοντας σαφές ότι δεν ανέχεται κανέναν να την προσβάλλει δημόσια.

Τα προβλήματα με τον θυρεοειδή

Η συζήτηση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στις επαγγελματικές της εμπειρίες. Η Έλλη Κοκκίνου αναφέρθηκε και στις δύσκολες στιγμές που πέρασε όταν αντιμετώπισε προβλήματα με τον θυρεοειδή της, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη αύξηση του βάρους της. Παρά την περιορισμένη διατροφή που ακολουθούσε, η τραγουδίστρια δήλωσε πως τα κιλά συνέχισαν να αυξάνονται, φτάνοντας σε σημείο να υποφέρει από αναιμία.

“Όταν άρχισα να παίρνω βάρος χωρίς να τρώω και να υποφέρω από αναιμία λόγω της υπερβολικής δίαιτας, είχα φτάσει σε άλλο επίπεδο. Έτρωγα μόνο τέσσερα νεκταρίνια την ημέρα και πάχαινα. Η γιατρός μου με έστειλε για μετάγγιση”, δήλωσε η Έλλη Κοκκίνου, προσθέτοντας ότι αρκετοί γύρω της την κατηγορούσαν άδικα ότι “κρυφοέτρωγε”.

Η τραγουδίστρια ανέφερε πως παρόλο που βίωνε αυτή την δύσκολη κατάσταση, έπρεπε να συνεχίσει να εμφανίζεται στη σκηνή και να διαχειρίζεται τις προσδοκίες του κοινού. Όπως είπε, ο κόσμος συχνά δυσκολεύεται να κατανοήσει τις ιατρικές καταστάσεις που επηρεάζουν τη φυσική εμφάνιση, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον ψυχολογική πίεση.

Η οικογένεια και το όνειρο για παιδιά

Αναφορικά με την προσωπική της ζωή, η Έλλη Κοκκίνου μίλησε για το όνειρό της να αποκτήσει δύο παιδιά, ένα σχέδιο που όμως δεν ευοδώθηκε, λόγω των αλλαγών στην επαγγελματική και προσωπική της ζωή. Όπως εξομολογήθηκε, η ίδια επιθυμούσε να δημιουργήσει οικογένεια, αλλά οι συνθήκες δεν της το επέτρεψαν: “Το είχα σκεφτεί και το ήθελα πολύ. Το όνειρό μου ήταν να κάνω δύο παιδιά, αλλά οι εξελίξεις δεν το επέτρεψαν. Έπρεπε να ξαναμπώ στη δουλειά και μετά χώρισα με τον μπαμπά του”.