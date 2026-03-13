Ελισάβετ Σπανού για Κώστα Δόξα: Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πιστέψω ότι ξύπνησε μια μέρα και απλά άσκησε βία, οι άνδρες δεν δικάζονται πάντοτε δίκαια

Η Ελισάβετ Σπανού σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, αναφέρθηκε στο μεγάλωμα του παιδιού της και στις δικαστικές εξελίξεις του συναδέλφου της, Κώστα Δόξα.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελισάβετ Σπανού δήλωσε αρχικά πως “δεν είναι εύκολο για μια γυναίκα να μεγαλώνει το παιδάκι της, από την άλλη όμως ξέρεις πόσες γυναίκες έχω δει μέσα σε γάμους που, επί της ουσίας, μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά τους; Νιώθω πολλές φορές και τυχερή, πως μπορεί να μην έχω την έννοια της συντροφιάς μέσα στο σπίτι αλλά δεν έχω και τα δυσάρεστα που μπορεί να υπάρχουν μέσα από μια κακή σχέση”.

“Δηλαδή έχω και την ησυχία μου. Με τον πατέρα της κόρης μου, δόξα τω Θεώ, έχουμε καταφέρει να ‘χουμε μια πολύ ισορροπημένη σχέση στο κομμάτι του παιδιού. Γενικά, όλη αυτή η εξέλιξη που προέκυψε, δεν ήταν επιθυμία μου και δεν θα ‘λεγα πως το ιδανικό είναι αυτό που ζω”.

“Έχω στενοχωρηθεί πάρα με αυτό που ‘χει συμβεί στον Κώστα Δόξα. Η αίσθηση που έχω για αυτό το παιδί δεν συνάδει καθόλου με την απόφαση του δικαστηρίου, την οποία βέβαια δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Από την άλλη, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πιστέψω ότι ξύπνησε μια μέρα ο Κώστας και απλά άσκησε βία” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ελισάβετ Σπανού στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στην καθημερινή εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha.

“Βλέπουμε τραγικές συμπεριφορές ανδρών ενάντια στις γυναίκες, ωστόσο υπάρχει μια μειοψηφία – αλλά υπάρχει – που πολλές φορές οι γυναίκες ασκούν βία, ψυχολογική ως επί το πλείστον, σε άνδρες. Εγώ θεωρώ ότι βία από το πουθενά δύσκολα υπήρξε σ’ αυτή την περίπτωση. Μάλλον υπήρξε και από την άλλη πλευρά. Πιστεύω ότι οι άνδρες δεν δικάζονται πάντοτε δίκαια”.