Ελισάβετ Σπανού: Ένιωσα τότε πολύ μεγάλη πίεση, με ρωτούσαν ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού μου

THESTIVAL TEAM

Στο podcast της Αγάθης και της Βαλεντίνης Ράντη μίλησε η Ελισάβετ Σπανού για την περίοδο της εγκυμοσύνης της και τον χωρισμό της από τον πατέρα του παιδιού της.

«Είχα νιώσει εκείνη την περίοδο πάρα πολύ μεγάλη πίεση με την ερώτηση “πού είναι ο πατέρας; Ποιος είναι ο πατέρας;”. Δεν ήταν καλά η ψυχολογία μου και τα νεύρα μου και αυτό με πίεζε ακόμα περισσότερο. Ένιωσα την ανάγκη να πω εγώ “υπάρχει πατέρας, αλλά δεν είμαστε πια μαζί”», είπε η Ελισάβετ Σπανού.

Η Ελισάβετ Σπανού ανέφερε επίσης: «Το πιο δύσκολο στη δική μου ιστορία ήταν η περίοδος της εγκυμοσύνης που πέρασα πάρα πολύ μεγάλη μοναξιά. Ήταν πολύ στρεσογόνα περίοδος, είχα συσπάσεις, ο γυναικολόγος μου με παρέπεμψε σε ψυχίατρο.

Επειδή δεν έχουμε υπάρξει με τον μπαμπά στο ίδιο σπίτι με το παιδί, έχω έναν ρόλο. Αν αυτός ο ρόλος εντάσσει και την πατρική φιγούρα μέσα, μάλλον δεν το καταλαβαίνω».

