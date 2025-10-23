MENOY

Ελευθερία Αρβανιτάκη για Διονύση Σαββόπουλο: “Η απώλεια του έχει να κάνει πια με τη διανόηση στην Ελλάδα”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής της επί χρόνια συνεργάτιδά της, Λήδας Ρουμάνη. Με αφορμή το γεγονός μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και στον Ηλία Σκουλά για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν ο μέντοράς μου, ο ήρωάς μου. Ήταν ένας άνθρωπος που τον αγάπησα βαθιά και η απώλεια του έχει να κάνει πια με τη διανόηση στην Ελλάδα. Ήταν ταυτόχρονα λαϊκός και εστέτ. Ήταν μια τεράστια προσωπικότητα, τον προσκυνούσα πάντα. Τον παρακολουθούσα πάντα. Θα λείψει από μία ολόκληρη γενιά», δήλωσε η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου σε ηλικία 81 ετών. Η κηδεία του θα γίνει δημοσία δαπάνη το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών.

