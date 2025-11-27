Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά τις βλέπουν και λίγο σαν κακομοίρες
THESTIVAL TEAM
Τη στάση και τα σχόλια που συχνά δέχονται οι γυναίκες χωρίς παιδιά περιέγραψε η Ελεονώρα Ζουγανέλη, σημειώνοντας ότι πολλές φορές τις αντιμετωπίζουν ως «κακομοίρες», όπως είπε.
Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι για εκείνη η οικογένεια δεν συνδέεται απαραίτητα με τον γάμο και ότι ο καθένας πρέπει να κινείται με βάση τις πραγματικές επιθυμίες και ανάγκες του.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Buongiorno» την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, μίλησε και για το κομμάτι της μητρότητας, δηλώνοντας πως πρόκειται για μία ιερή απόφαση, στην οποία δεν είναι σίγουρη αν μπορεί στην παρούσα φάση της ζωής της να ανταποκριθεί.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- FBI: Διεξάγει έρευνα για τρομοκρατία για τους πυροβολισμούς εναντίον δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς – Σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία τους
- Παπαγεωργίου για την αποπληρωμή των χρεών του Άρη: “Στόχος να χτίσουμε μια ομάδα για την οποία θα είμαστε περήφανοι”
- Ηλίας Μπόγδανος: Ο γάμος δεν θα γίνει σύντομα, πάμε για το 2027 και βλέπουμε