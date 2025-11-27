Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά τις βλέπουν και λίγο σαν κακομοίρες

Τη στάση και τα σχόλια που συχνά δέχονται οι γυναίκες χωρίς παιδιά περιέγραψε η Ελεονώρα Ζουγανέλη, σημειώνοντας ότι πολλές φορές τις αντιμετωπίζουν ως «κακομοίρες», όπως είπε.

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι για εκείνη η οικογένεια δεν συνδέεται απαραίτητα με τον γάμο και ότι ο καθένας πρέπει να κινείται με βάση τις πραγματικές επιθυμίες και ανάγκες του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Buongiorno» την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, μίλησε και για το κομμάτι της μητρότητας, δηλώνοντας πως πρόκειται για μία ιερή απόφαση, στην οποία δεν είναι σίγουρη αν μπορεί στην παρούσα φάση της ζωής της να ανταποκριθεί.