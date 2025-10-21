Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ζωή μας φέρνει αντιμέτωπους με πράγματα που δεν είχαμε φανταστεί

Το μεσημέρι της Τρίτης (21/10), η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μοιράστηκε μία ανάρτηση γεμάτη νόημα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια σημείωσε ότι η ζωή συχνά μας φέρνει αντιμέτωπους με απρόβλεπτες καταστάσεις και πως, σε δύσκολες στιγμές, είναι σημαντικό να φροντίζουμε και να στηρίζουμε τον εαυτό μας ακόμα περισσότερο.

Από τα λόγια της φαίνεται πως έχει καταφέρει να ξεπεράσει τις δυσκολίες του παρελθόντος και να αντιμετωπίζει το μέλλον με θετική διάθεση, χαμόγελο και αγάπη για τη ζωή.

«Υπάρχουν περίοδοι που η ζωή μάς φέρνει αντιμέτωπους με πράγματα που δεν είχαμε φανταστεί.

Ξημερώνουν μέρες που δεν πιστεύουμε ούτε εμείς οι ίδιοι πόση δύναμη κουβαλάμε.

Η αυτοεκτίμηση δεν γεννιέται όταν όλα πάνε όπως τα φαντάστηκες · γεννιέται όταν μαθαίνεις να συγχωρείς τον εαυτό σου για τις καθυστερήσεις του, να τον αγκαλιάζεις όταν δεν έχει αντοχή, να του θυμίζεις πως ακόμα και τότε, αξίζει και να αναγνωρίζεις τις μικρές του νίκες.

Μαθαίνουμε να περπατάμε μέσα στο φως όχι όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν συνεχίζουμε να προσπαθούμε.

Και κάπου εκεί, ανάμεσα στο παιχνίδι και στη σιωπή, καταλαβαίνεις πως τα έχεις καταφέρει, όχι γιατί τα πράγματα έγιναν εύκολα, αλλά γιατί εσύ μεγάλωσες.

Για όλα όσα πέρασαν, για όσα έμαθα και για όλα όσα έρχονται — με πίστη, με χαμόγελο και με αληθινή αγάπη για τη ζωή» έγραψε στην ανάρτησή της η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.