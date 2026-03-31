Ελεωνόρα Ζουγανέλη για Μαρινέλλα: Την αποχαιρετώ με ολόκληρη την ψυχή μου

Στη Μητρόπολη Αθηνών έφτασε γύρω στις 11 το πρωί η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, προκειμένου να πει και η ίδια με τη σειρά της το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου.

«Αποχαιρετώ σήμερα τη Μαρινέλλα με ολόκληρη την ψυχή μου. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τα τραγούδια της, αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να θυμηθώ. Νομίζω ότι δεν έχουν σημασία οι δικές μου στιγμές, σήμερα είμαστε εδώ απλά για να την αποχαιρετήσουμε. Έχω στιγμές να την θυμάμαι, όπως και ο κάθε Έλληνας», είπε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

