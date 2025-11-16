MENOY

LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Είμαι πάρα πολύ αυστηρή με όλους και το έχω πληρώσει με στρες και λάθος επιλογές

THESTIVAL TEAM

Τόσο για την ευαισθησία όσο και για την αυστηρότητα που δείχνει στην καλλιτεχνική της διαδρομή μίλησε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, στη νέα της συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Καλημέρα είπαμε;” της ΕΡΤ.

Η γνωστή τραγουδίστρια το πρωί της Κυριακής (16/11) αναφέρθηκε σε όλα, υπογραμμίζοντας ότι είναι ένας πολύ αυστηρός άνθρωπος.

Παράλληλα, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη παραδέχτηκε ότι λειτουργεί περισσότερο με ευαισθησία και λιγότερο με δυναμισμό.

«Στο 99% της ζωής μου λειτουργώ ως ευαίσθητη, ως δυναμική μπορώ να πω ότι είναι πολύ λιγότερες οι στιγμές. Αυτό που μου λένε οι άλλοι, αλλά έχω αρχίσει να το αναγνωρίζω και εγώ, είναι ότι στη σκηνή φαντάζω πολύ δυναμική. Κάποιες φορές τυχαίνει να το συνειδητοποιήσω στη σκηνή, κάποιες άλλες βλέπω την παρουσία μου αφού κατέβω, αλλά γενικά νομίζω ότι η ευαισθησία μου με έχει οδηγήσει», τόνισε, αρχικά, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

«Είμαι πάρα πολύ αυστηρή με όλους, γιατί άμα είσαι με τον εαυτό σου παίρνει σβάρνα και άλλα πράγματα. Την έχω πληρώσει αυτή την αυστηρότητα με πολύ στρες και λάθος επιλογές γιατί, όταν είσαι στρεσαρισμένος, κάνεις επιλογές που με έχουν δυσκολέψει ή που δεν κύλησαν το ίδιο εύκολα με το αν ήμουν ψύχραιμη. Κυρίως αυτό, η πολλή αυστηρότητα με έχει κάνει να μην μπορώ να ευχαριστηθώ πράγματα που έχουν έρθει», πρόσθεσε η τραγουδίστρια στο μαγκαζίνο της δημόσιας τηλεόρασης.

«Ναι, άμα είσαι αυστηρός, πολλά πράγματα τα προσπερνάς. Έχω κάνει προσπάθεια για να ζω τη στιγμή αλλά ακόμη, πολλές φορές, δεν την ζω», δήλωσε ακόμα η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη

