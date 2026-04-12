Ελένη Τσολάκη: Η πασχαλινή βόλτα με τη μικρή της κόρη και το “ευχαριστώ” για τις ευχές για τα γενέθλιά της

Η Ελένη Τσολάκη πέρασε φέτος το πρώτο Πάσχα με την μικρή της κορούλα αφού τον Μάρτιο του 2025 έγινε για πρώτη φορά μητέρα, με εκείνη και τον σύντροφό της Παύλο Πετρουλάκη να ζουν πλέον με ακόμα μεγαλύτερη ευτυχία.

Ανήμερα του Πάσχα, η Ελένη Τσολάκη μοιράστηκε στα social media τις νέες εικόνες από την βόλτα με την κόρη της, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο για τις ευχές που έλαβε για τα γενέθλιά της.

«Χρόνια πολλά!!Χριστός Ανέστη! Ας φέρει αυτή η Ανάσταση τη γαλήνη, την ηρεμία της ψυχής μας κ το φως!!!! Υγ. Σας ευχαριστώ όλους πολύ για τις όμορφες ευχές στα γενέθλια μου!!! Ανταποδίδω με όλη μου την αγάπη», έγραψε η Ελένη Τσολάκη.