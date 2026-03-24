Ελένη Ράντου: Ντρέπομαι να δω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις, βασανίζομαι να βλέπω την εικόνα μου

Για την πολυετή της προσφορά στο ελληνικό θέατρο βραβεύτηκε το βράδυ της Δευτέρας (23/03) η Ελένη Ράντου, σε ειδική τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αιγυπτιωτών.

Η σπουδαία ηθοποιός μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τις ανασφάλειες που ακόμα έχει όσον αφορά την εικόνα της και παραδέχθηκε πως άργησε πολύ στη ζωή της να πει μπράβο στον εαυτό της.

«Άργησα να πω μπράβο στον εαυτό μου, γιατί είμαι πολύ αυστηρή, πολύ απαιτητική και πάντα νιώθω ότι το καλύτερό μου δεν το έχω κάνει, ότι έχω κι άλλη υπέρβαση να κάνω», εξομολογείται η Ελένη Ράντου.

«Ίσως πρώτη φορά το είπα στην τελευταία μου δουλειά», επισημαίνει χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

«Ντρέπομαι να δω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις. Γενικά δεν έχω καλή σχέση με το να βλέπω την εικόνα μου. Ούτε στις φωτογραφίες είμαι καλή, δεν είμαι καλή σε τίποτα που έχει φακό. Βασανίζομαι πολύ», παραδέχεται κλείνοντας η Ελένη Ράντου.

