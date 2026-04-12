Ελένη Μενεγάκη: Πάσχα στη Σεβίλλη αγκαλιά με τον Μάκη Παντζόπουλο

Την Ισπανία επέλεξαν για να γιορτάσουν το φετινό Πάσχα η Ελένη Μενεγάκη και ο σύντροφός της, Μάκης Παντζόπουλος.

Το αγαπημένο ζευγάρι ταξίδεψε στη Σεβίλλη, στα νότια της Ιβηρικής χερσονήσου, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται μία τρυφερή φωτογραφία στην αγκαλιά του καλού της, στέλνοντας τις ευχές της για την Ανάσταση.

«Μαζεύοντας στιγμές σε μέρη που μοιάζουν σαν ζωγραφιά. Καλό Πάσχα με φως στις ψυχές μας κι αγάπη», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Όπως ήταν λογικό, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, τα σχόλια και οι ευχές από τους διαδικτυακούς της φίλους έπεσαν βροχή.