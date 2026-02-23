Ελένη Κυπραίου: Μου είχαν πει να αναβάλω τη γέννηση της κόρης μου για να βγω στην τηλεόραση

Για την αγροτική ζωή αλλά και για την τηλεοπτική της παρουσία, πριν από πολλά χρόνια στην ΕΡΤ1, μίλησε η Ελένη Κυπραίου, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας (23/02).

«Θέλετε να σας κάνω εξομολογήσεις; Για μένα η αγροτική ζωή είναι η επιβίωση μου, η σωματική μου επιβίωση. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία την οποία δεν μπορούμε να την πούμε τώρα στην τηλεόραση. Μου δίνει ζωή γιατί, αν δεν έκανα αυτή την δουλειά, δεν νομίζω ότι θα ζούσα τώρα», εκμυστηρεύτηκε αρχικά η πρώτη παρουσιάστρια που εκφώνησε εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση.

«Όχι τώρα, πολλά χρόνια πριν. Δεν αναπολώ όμως τα παλιά χρόνια. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη τώρα γιατί είμαι ο εαυτός μου. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να ‘σαι ο εαυτός σου και να μην είσαι κάποιος άλλος; Ή κάποιος που δεν γνωρίζει. Όλα τα άλλα χρόνια, εγώ, ήμουν κάποια άλλη. Και στην τηλεόραση ήμουν κάποια άλλη», πρόσθεσε.

«Ποια είναι αυτή που τα έκανε όλα αυτά; Δεν ξέρω. Πως τα έκανε; Δεν ξέρω. Δηλαδή, τώρα, δείξατε κάποιες εικόνες που είναι από το αρχείο της ΕΡΤ, κοίταξα αυτές τις εκπομπές και αναρωτήθηκα ποια είναι αυτή. “Δεν ήταν και τόσο κακή, γιατί της έκαναν τόσο πόλεμο;” σκέφτηκα. Δεν ήταν και τόσο κακή, βρε παιδί μου, δεν είχε κακία επάνω της», είπε εν συνεχεία, Ελένη Κυπραίου στο «Στούντιο 4» την Καθαρά Δευτέρα.

«Για πολλά χρόνια η τηλεόραση ήταν εφιάλτης για εμένα», εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξής της σημείωσε: «Ταλαιπωρήθηκα πολύ την περίοδο της Χούντας, έφυγα στην Αίγινα μετά την εδραίωσή της».

«Μου είχαν πει να αναβάλω τη γέννηση της κόρης μου για να βγω στην τηλεόραση», ανέφερε ακόμα.