Ελένη Καστάνη: Σαν πρότυπο δεν ήμουν μια όμορφη κοπέλα που θα πουλούσα την ομορφιά μου

THESTIVAL TEAM

Η Ελένη Καστάνη μίλησε στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον Παναγιώτη Βαζαίο, δίνοντας μια αποκαλυπτική συνέντευξη για την πορεία και τις επιλογές της. Η έμπειρη ηθοποιός τοποθετήθηκε για την εικόνα, την υποκριτική και όσα πραγματικά μετρούν στη σκηνή.

-Καταφέρατε να ξεχωρίσετε, να αφήσετε το στίγμα σας χωρίς όλα αυτά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά;

Εξαρτάται και από τον άνθρωπο. Ας πούμε, εγώ σαν πρότυπο δεν ήμουν μια όμορφη κοπέλα που θα πουλούσα την ομορφιά μου. Θα πουλούσα κάτι άλλο. Οπότε θα πουλούσα κάτι άλλο, αν έχω ταλέντο, αν παίξω καλά τον ρόλο, αυτά με απασχολούν. Το τελευταίο που με απασχολεί είναι να βγω όμορφη.

– Μήπως πάντα αυτό πρέπει να έχει στο μυαλό του ο ηθοποιός;

Για εμένα ναι· παίζοντας έναν ρόλο κοιτάς τι απαιτεί ο χαρακτήρας σου. Αν ο ρόλος απαιτεί να είσαι χάλια, το κάνεις. Μου έχει τύχει να παίξω, ας πούμε, στη «Νήσο» την Ολυμπία σε έναν υπέροχο, τολμηρό και aggressive ρόλο με τις κοτσίδες κ.τ.λ.. Και το έκανα με μεγάλη χαρά. Δεν σκέφτηκα ότι θα είναι σαν ανάποδο γαμώτο ή να σκεφτώ να βγω όμορφη. Αν θυμάστε την ταινία, θα καταλάβετε τι εννοώ.

Ελένη Καστάνη

