Ελένη Καρακάση: Η εξομολόγηση της ηθοποιού – “Με τον σύζυγό μου είμαστε σε διαδικασία υιοθεσίας”

Καλεσμένη στην εκπομπή “Ζω καλά” βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου, 29 Νοεμβρίου, η Ελένη Καρακάση.

Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις μεγάλες αλλαγές που έχουν συμβεί στη ζωή της.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, η Ελένη Καρακάση αποκάλυψε ότι με τον σύζυγό της, Δημήτρη, βρίσκονται σε διαδικασία να μεγαλώσουν την οικογένειά τους μέσω υιοθεσίας.

«Μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου, ήταν όταν γνώρισα τον σύντροφό μου και μετέπειτα άντρα μου, που έφερε μια πολύ σημαντική ισορροπία στη ζωή μου. Μια αρμονία που δεν είχα. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που έχω κάνει εδώ και έναν χρόνο περίπου, είναι ότι μιλάω με έναν σύμβουλο ψυχικής υγείας.

Με βοήθησε σε πάρα πολλά πράγματα. Και τώρα ετοιμάζομαι για ένα άλλο μεγάλο βήμα. Είμαστε με τον Δημήτρη, τον σύζυγό μου σε διαδικασία υιοθεσίας, αναδοχής. Πλησιάζει ο καιρός και χαιρόμαστε πάρα πολύ», είπε η Ελένη Καρακάση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελένη Καρακάση από το 2006 είναι παντρεμένη με τον μουσικό Δημήτρη Τσινιδέλο.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί