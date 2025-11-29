MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ελένη Καρακάση: Η εξομολόγηση της ηθοποιού – “Με τον σύζυγό μου είμαστε σε διαδικασία υιοθεσίας”

|
THESTIVAL TEAM

Καλεσμένη στην εκπομπή “Ζω καλά” βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου, 29 Νοεμβρίου, η Ελένη Καρακάση.

Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις μεγάλες αλλαγές που έχουν συμβεί στη ζωή της.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, η Ελένη Καρακάση αποκάλυψε ότι με τον σύζυγό της, Δημήτρη, βρίσκονται σε διαδικασία να μεγαλώσουν την οικογένειά τους μέσω υιοθεσίας.

«Μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου, ήταν όταν γνώρισα τον σύντροφό μου και μετέπειτα άντρα μου, που έφερε μια πολύ σημαντική ισορροπία στη ζωή μου. Μια αρμονία που δεν είχα. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που έχω κάνει εδώ και έναν χρόνο περίπου, είναι ότι μιλάω με έναν σύμβουλο ψυχικής υγείας.

Με βοήθησε σε πάρα πολλά πράγματα. Και τώρα ετοιμάζομαι για ένα άλλο μεγάλο βήμα. Είμαστε με τον Δημήτρη, τον σύζυγό μου σε διαδικασία υιοθεσίας, αναδοχής. Πλησιάζει ο καιρός και χαιρόμαστε πάρα πολύ», είπε η Ελένη Καρακάση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελένη Καρακάση από το 2006 είναι παντρεμένη με τον μουσικό Δημήτρη Τσινιδέλο.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί

Ελένη Καρακάση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8 ώρες πριν

Λέκκας για λειψυδρία: Δεν είναι εύκολη λύση η αφαλάτωση, προκύπτουν τεράστια προβλήματα

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Αναστάτωση στο αεροδρόμιο της Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ μετά την απειλή για βόμβα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Πολυκυστικές Ωοθήκες: Η “σιωπηλή διαταραχή” πίσω από τον ασταθή κύκλο εκατομμυρίων γυναικών που πολλές αγνοούν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους – Επί τόπου η Πυροσβεστική

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Κυρ. Βελόπουλος: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει τους αγρότες – Όταν έρθουν εκλογές να μην το ξεχάσουν