Ελένη Φουρέιρα: Στην Αλβανία έφτιαχνε το ψωμί η μαμά μου και δεν είχα ξαναζήσει να τρώω ψωμί από φούρνο

Σε μία από τις πιο προσωπικές της εξομολογήσεις, η Ελένη Φουρέιρα μίλησε στις “Rainbow Mermaids” για την αλβανική της καταγωγή, τα παιδικά της χρόνια και τις δυσκολίες που βίωσε πριν έρθει στην Ελλάδα.

Το απόσπασμα προβλήθηκε μέσα από το «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

«Μείναμε λίγο με τη γιαγιά μου, κοντά στην Αυλώνα», ανέφερε, περιγράφοντας το μικρό χωριό όπου έζησε τα πρώτα της χρόνια.

Όπως είπε, δεν έχει επιστρέψει ακόμη, όμως θέλει να πάει με τον γιο της. «Είναι ήρωες οι γονείς… όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι μετανάστες. Κανένας δεν θέλει να φύγει από εκεί που είναι. Αναγκάζονται πολλές φορές οι άνθρωποι και δουλεύουν πολύ σκληρά και τίμια».

Μιλώντας για τη μητρότητα, στάθηκε στη βαθιά κατανόηση που φέρνει: «Όταν γίνεσαι γονιός, δεν υπολογίζεις τίποτα. Αν με ρωτήσεις, θα ’δινα τη ζωή μου για τον γιο μου. Χωρίς δεύτερη σκέψη».

Η άφιξη στην Αθήνα ήταν, όπως είπε, «σοκ». Θυμάται ακόμη τη γεύση του ψωμιού από τον φούρνο. «Δεν είχα ξαναφάει. Η μαμά μου έφτιαχνε κάθε μέρα ψωμί στο σπίτι. Εμπορίου ή από φούρνο ήταν κάτι τελείως διαφορετικό».

Από μικρή έκανε διάφορες δουλειές, μοίραζε φυλλάδια, δούλεψε στο σέρβις. «Ήθελα να βοηθήσω, να συνεισφέρω στα απαραίτητα. Παπούτσια από τη λαϊκή ή από την εκκλησία, ό,τι μας δίνανε», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφέρθηκε στα σχόλια που δέχτηκε, μετά τη γέννηση του παιδιού της, για την εικόνα και το ντύσιμό της. «Ακόμα και τώρα υπάρχουν. Είναι κακό να βάζουν τις γυναίκες σε μια κατάσταση επειδή έτσι θέλουν κάποιοι. Και το περίεργο είναι ότι αυτά τα σχόλια τα ακούς από γυναίκες. Είναι ο φόβος τους», κατέληξε.

