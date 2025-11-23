MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: Η εντυπωσιακή πρεμιέρα της σε μεγάλο κλαμπ! Έκανε pole dancing και μάγεψε το κοινό – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Η Ελένη Φουρέιρα έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις, κάνοντας comeback στη νυχτερινή Αθήνα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε χθες Σάββατο 22 Νοεμβρίου πρεμιέρα σε ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ της πόλης, σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, ενέργεια και πολύ… χορό!

Όπως αναφέρει το tlife.gr, από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή, το κοινό ξεκίνησε να τραγουδά μαζί της, δημιουργώντας μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Ελένη Φουρέιρα, πιο εκρηκτική από ποτέ, ανέδειξε τις χορευτικές της ικανότητες με ένα pole dancing που μάγεψε τα βλέμματα των θαυμαστών της.

Οι θαυμαστές της, οι οποίοι ήδη γνώριζαν απ’ έξω τους στίχους των τραγουδιών του νέου album της με τίτλο Hybrid, δεν σταμάτησαν να τραγουδούν μαζί της, ενώ τα social media γέμισαν με πλάνα από την πρεμιέρα.

Ελένη Φουρέιρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επετειακή συναυλία με θέμα “100 χρόνια ΑΠΘ – 100 χρόνια Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης” με δωρεάν είσοδο σήμερα στην Αίθουσα Τελετών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Mε μεγάλη συμμετοχή διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Τι ώρα κλείνουν οι κάλπες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Μαρούσι – Ηρακλής: Δεύτερη σερί νίκη και ανάσα για τον “Γηραιό”

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Γάζα: Νεκρός διοικητής της Χαμάς σε επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Το σχέδιο για την Ουκρανία συντάχθηκε από τις ΗΠΑ, επιμένει εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση λειτούργησε από την αρχή ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία