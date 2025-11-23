Ελένη Φουρέιρα: Η εντυπωσιακή πρεμιέρα της σε μεγάλο κλαμπ! Έκανε pole dancing και μάγεψε το κοινό – Δείτε βίντεο

Η Ελένη Φουρέιρα έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις, κάνοντας comeback στη νυχτερινή Αθήνα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε χθες Σάββατο 22 Νοεμβρίου πρεμιέρα σε ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ της πόλης, σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, ενέργεια και πολύ… χορό!

Όπως αναφέρει το tlife.gr, από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή, το κοινό ξεκίνησε να τραγουδά μαζί της, δημιουργώντας μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Ελένη Φουρέιρα, πιο εκρηκτική από ποτέ, ανέδειξε τις χορευτικές της ικανότητες με ένα pole dancing που μάγεψε τα βλέμματα των θαυμαστών της.

Οι θαυμαστές της, οι οποίοι ήδη γνώριζαν απ’ έξω τους στίχους των τραγουδιών του νέου album της με τίτλο Hybrid, δεν σταμάτησαν να τραγουδούν μαζί της, ενώ τα social media γέμισαν με πλάνα από την πρεμιέρα.