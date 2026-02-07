MENOY

LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα για τη γέννηση του γιου της: “Η ωραιότερη ημέρα της ζωής μου”

THESTIVAL TEAM

Ως την ωραιότερη ημέρα της ζωής της χαρακτήρισε η Ελένη Φουρέιρα τη γέννησή του γιου της, Ερμή.

Η τραγουδίστρια απέκτησε το πρώτο της παιδί στις 7 Φεβρουαρίου του 2023, με τον Αλμπέρτο Μποτία. Το Σάββατο, με αφορμή τα γενέθλια του γιου της, έκανε δύο αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας δημόσια τα συναισθήματά της για εκείνον.

Πιο αναλυτικά, η Ελένη Φουρέρια αναδημοσίευσε μέσω Instagram strories, την ανάρτηση που είχε κάνει από το μαιευτήριο με το παιδί της, σημειώνοντας: «7/2/23. Η ωραιότερη ημέρα της ζωής μου».

Δείτε την ανάρτησή της

Σε άλλη δημοσίευση που έκανε η τραγουδίστρια, κοινοποίησε ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται αγκαλιά με τον γιο της, σημειώνοντας: «Το μωρό μου, η αγάπη μου, τα πάντα μου. Χαρούμενα τρίτα γενέθλια».

Ελένη Φουρέιρα

