MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: Έχω βιώσει σεξουαλική παρενόχληση και έχω χάσει δουλειές επειδή αντέδρασα

|
THESTIVAL TEAM

Η Ελένη Φιλίνη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha και αναφέρθηκε στην επαγγελματική πορεία και την προσωπική ζωή της.

Η ηθοποιός είπε σε κάποιο σημείο πως στο παρελθόν είχε βιώσει σεξουαλική παρενόχληση, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει δουλειές, ωστόσο δεν θέλησε να μιλήσει με ονόματα. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, είχε πει πως επρόκειτο για δύο σκηνοθέτες και έναν ηθοποιό, που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Η Ελένη Φιλίνη είπε χαρακτηριστικά σε ερώτηση για τη σεξουαλική παρενόχληση που βίωσε: «Έχω βιώσει και έχω χάσει και δουλειές. Φυσικά. Θυμάμαι όταν έβγαινες δεν έβλεπες μόνο παρέες κορίτσια ή αγόρια. Πλέον δεν βλέπεις ζευγάρια. Λες, ρε παιδιά τι έχει συμβεί; Εμένα με ενοχλεί αυτή η απομόνωση», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Το φλερτ είναι υπέροχο. Ήμουν δύσκολη στο να πω “ναι” σε μια σχέση. Δύσκολος άνθρωπος σε κάποια πράγματα… Εγώ στη ζωή μου έψαχνα λίγο το απόλυτο για τα δικά μου δεδομένα γιατί ο καθένας έχει άλλα στάνταρ. Έψαχνα την αλήθεια της ψυχής. Φυσικά έχω ερωτευτεί και με έχουν ερωτευτεί», πρόσθεσε σε άλλο σημείο η ηθοποιός.

Στο ίδιο πνεύμα συνέχισε: «Εμένα οι σχέσεις μου ήταν μακροχρόνιες. Σίγουρα αυτές είναι σχέσεις ζωής με αυτό τον άνθρωπο. Και ο χρόνος καμία φορά τελειώνει τα πράγματα. Όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Δεν μπορούμε να λέμε το για πάντα. Σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να κρατήσει μια ολόκληρη ζωή αλλά δεν είναι εύκολο και δεν θεωρώ τον εαυτό μου τόσο εύκολο», εξομολογήθηκε η Ελένη Φιλίνη.

«Ερωτευμένη δεν είμαι αυτή την περίοδο. Δεν είναι εύκολο να ερωτευτώ. Πάρα πολύ δύσκολα», αποκάλυψε για την προσωπική της ζωή σήμερα.

Σε άλλο σημείο η ηθοποιός μίλησε και για την μεγάλη της αγάπη, για τα ζώα. «Σε προηγούμενη ζωή μου ήμουν ζώο, γιατί έχω λατρεία με τα ζώα».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

