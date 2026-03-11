Ελένη Δήμου για Γιώργο Μαρίνο: “Σοκαρίστηκα με την είδηση – Δεν ξέρω αν ήταν δική του επιλογή η απομόνωση”

Για την απώλεια του Γιώργου Μαρίνου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών το απόγευμα της Τρίτης 10 Μαρτίου, μίλησε συγκινημένη η Ελένη Δήμου στην εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Τετάρτης.

Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις στιγμές που είχαν ζήσει μαζί επί σκηνής, αλλά και στην επιθυμία της να τον είχε συναντήσει ξανά τα τελευταία χρόνια.

«Δεν είναι κάτι που δεν περιμένεις, οι άνθρωποι μεγαλώνουμε και έρχεται η ώρα να φύγουμε. Απλά επειδή κάποιοι μπορεί να ήταν και επιλογή του Γιώργου, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, είχε απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια. Τουλάχιστον εγώ έκανα κάποιες προσπάθειες να τον συναντήσω, δεν μπόρεσα, δεν τα κατάφερα», είπε αρχικά η Ελένη Δήμου.

Και πρόσθεσε: «Σοκαρίστηκα με την είδηση, δεν σου κρύβω, παρά το γεγονός ότι αυτό που προείπα, ότι μεγαλώνουμε και φεύγουμε. Ήθελα να τον έχω δει. Ήθελα να του έχω κάνει μια αγκαλιά. Σ’ όποιο κόσμο κι αν βρισκότανε το μυαλό του, νομίζω μια αγκαλιά πάντα είναι σαν φάρμακο», είπε αρχικά η Ελένη Δήμου. «Δεν ξέρω αν ήταν δική του επιλογή η απομόνωση. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να είναι κοντά στον Γιώργο, να τον βλέπουνε που και που και δεν το καταφέρανε.

Η σχέση μας ήτανε εξαιρετική, γελάγαμε πάρα πολύ. Περνάγαμε πάρα πολύ καλά. Περάσαμε δύο full σεζόν μαζί. Όταν λέω full σεζόν, για να μαθαίνουν και οι νεότεροι, μιλάμε από Τρίτη έως Κυριακή. Εκτός από μία μέρα που καθόμασταν. Άλλες εποχές. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, γελάγαμε πολύ, λέγαμε διάφορα που μας έκαναν να γελάμε. Εύκολο δεν θα τον έλεγες σαν συνεργάτη, απλά ήτανε ένας πάρα πολύ καλός συνεργάτης. Τελειομανής».