Ελένη Χατζίδου για Breakfast@star: Δεν βρίσκω το λόγο να μας αντικαταστήσουν

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» και τη Ρέα Ιωάννου παραχώρησε η Ελένη Χατζίδου. Η παρουσιάστρια του Breakfast@star απάντησε και για τα σενάρια περί αντικατάστασής τους που ακούγονται.

«Μπορεί να βγει κάτι και να είναι όντως λανθασμένο. Η αδικία είναι που με πληγώνει πολύ. Αλλά νομίζω ότι όταν γίνεται μια προσπάθεια και όταν υπάρχει εξέλιξη, αυτό νομίζω ότι φαίνεται», είπε αρχικά η Ελένη Χατζίδου.

Η Ελένη Χατζίδου είπε στη συνέχεια: «Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμη συζητήσεις για την επόμενη σεζόν, είναι νωρίς. Εμείς γενικά τώρα περιμένουμε τον Μάιο, να σου πω την αλήθεια. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Έχουνε σταματήσει να λένε διάφορα που λέγανε. Το έχεις καταλάβει κι εσύ; Γενικά, αυτό που λέγανε για αντικαταστάσεις και αυτά δεν τα λένε τώρα.

Μπορεί να βγήκαν σενάρια επειδή είδατε μια Μπέττυ Μαγγίρα να περνάει την πόρτα του Star. Θες να σου πω μπέσα; Εγώ δεν βρίσκω τον λόγο να μας αντικαταστήσουν. Δεν βρίσκω λόγο. Απ’ την άλλη, τώρα μην ακουστεί αυτό με έπαρση, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, και φυσικά αν γίνει κάτι διαφορετικό και όντως έρθει κάποιος άλλος, δεν θα ζητήσω και τον λόγο από κανέναν.

Εγώ θα σκεφτώ «Τι ωραία που πέρασα αυτά τα τέσσερα χρόνια» και η ευκαιρία που μου δόθηκε, και τι ωραία που ήταν όλη αυτή η συνεργασία, και δεν θα σκεφτώ «Αχ, γιατί μου το κάνανε αυτό;», κατάλαβες;».