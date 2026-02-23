MENOY

Έλενα Τσαγκρινού για τον χωρισμό με τον Dj Stephan: Δεν θα έμπαινα τώρα σε νέα σχέση, μένω με τους γονείς μου

THESTIVAL TEAM

Για τη ζωή της μετά τον χωρισμό με τον Dj Stephan μίλησε η Έλενα Τσαγκρινού, επισημαίνοντας πως δεν θα έμπαινε σε μία νέα σχέση αυτό το διάστημα και πως έχει επιστρέψει στο σπίτι των γονιών της.

Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και τόνισε πως θέλει να βρει τον εαυτό της. Όπως εξήγησε, ο χωρισμός ήταν μία κοινή απόφαση που προέκυψε με το πέρασμα του χρόνου, αλλά διατηρεί καλές επαφές με τον πρώην σύντροφό της και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία για χάρη του γιου τους.

Η Έλενα Τσαγκρινού είπε χαρακτηριστικά για το ενδεχόμενο μίας νέας σχέσης στη ζωή της: «Δεν σκέφτομαι καθόλου μια νέα σχέση. Δεν θα έμπαινα τώρα σε νέα σχέση σε καμία περίπτωση, γιατί έχω υπάρξει σε σχέση από τα 18 μου μέχρι τώρα συνεχόμενα. Πάντα ήμουν σε σοβαρές σχέσεις, σε πενταετείς σχέσεις συγκεκριμένα. Σίγουρα θέλω να βρω τον εαυτό μου, να προχωρήσω επαγγελματικά. Είμαι πολύ ερωτευμένη με το παιδί μου».

Έπειτα, η τραγουδίστρια εξήγησε για το πώς οδηγήθηκαν στον χωρισμό με τον Dj Stephan: «Προσωπικά είμαι σε ένα μεταβατικό στάδιο γιατί προέκυψε να χωρίσω με τον σύντροφό μου. Είμαστε ακόμα αγαπημένοι με τον Κώστα, και θα είμαστε, μας ενώνει ο Ηρακλής. Σεβόμαστε πάρα πολύ το παιδί μας, κι εγώ και ο Κώστας. Δεν υπάρχει εγωισμός μεταξύ μας. Καμιά φορά, όταν τα δίνεις όλα στην αρχή, μπορεί κάτι να μην είναι τόσο δυνατό όσο στην αρχή, και επειδή και οι δυο είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας έντονα, και στα επαγγελματικά μας να προχωρήσουμε σε δυο διαφορετικούς δρόμους, επειδή κατά κάποιο τρόπο συμπίπτουν, θεωρήσαμε καλύτερο να τους διαχωρίσουμε αυτούς τους δρόμους. Ήταν κοινή απόφαση. Ήρθε χρονικά από μόνη της. Προέκυψε. Ο μικρός είναι πλέον 18 μηνών και βλέπω ότι χαίρεται πάρα πολύ όταν ο μπαμπάς και η μαμά είναι καλά, όταν είναι χαμογελαστοί. Και πρέπει να είναι χαρούμενοι οι γονείς. Τον βλέπω χαρούμενο τον Κώστα, με βλέπει κι εκείνος χαρούμενη. Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία, είμαστε στα video call όποτε θέλει ο ένας να δει το παιδί ή ο άλλος, έχουμε μοιράσει και τις μέρες. Εγώ τώρα μένω με τους γονείς μου, με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Νιώθω πολύ καλά μαζί τους. Βρίσκω σιγά σιγά τον εαυτό μου σε πολλά θέματα. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση, γιατί έχω επιστρέψει στο πατρικό μου μετά από 15 χρόνια και με έχουν αγκαλιάσει και τους ευχαριστώ».

