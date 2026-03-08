Έλενα Παπαρίζου για Ακύλα: Έχει πάρα πολύ πλάκα, μ’ αρέσει που είναι τσαχπίνης

Την Έλενα Παπαρίζου υποδέχθηκαν η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος, το απόγευμα της Κυριακής, στο νέο επεισόδιο της εκπομπής EurovisionGR που προβλήθηκε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Μεταξύ άλλων, η δημοφιλής ποπ σταρ μίλησε τόσο για τους ανθρώπους που στάθηκαν και συνεχίζουν να στέκονται στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια, όσο και για την πρόκριση του Ακύλα στη Eurovision 2026.

Πιο συγκεκριμένα, η Έλενα Παπαρίζου εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “σίγουρα όταν είσαι πιο πρωτάρης στη δουλειά, εννοείται, το άγχος φέρνει και λίγο φόβο ταυτόχρονα. Σε σύγκριση, με το όταν έχεις την αγωνία και το άγχος, με την εμπειρία. Γιατί εκεί, ξαφνικά, το άγχος γίνεται δημιουργικό τις περισσότερες φορές. Υπάρχουν και αρκετές φορές που το άγχος, βέβαια, είναι και λίγο ανεξέλεγκτο. Είναι δηλαδή σαν το σώμα να ‘ναι εδώ ενώ η ενέργεια να ‘χει φτάσει πέρα από το ντουβάρι. Υπάρχουν κόλπα για να τα ηρεμούμε όλα αυτά”.

“Ο Φωκάς Ευαγγελινός είναι ένας από τους καλλιτεχνικούς μου πατέρες. Για μένα, καλλιτεχνικοί μου πατέρες είναι ο Γιάννης Δόξας και ο Φωκάς, όπως καλλιτεχνικός μου μέντορας είναι ο Χρήστος Λυριτζής που ‘χω καιρό να κάνω μάθημα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παίξει και συνεχίζουν να παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μου”.

“Μ’ αρέσει πάρα πολύ ο Ακύλας! Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ πλάκα. Μ’ αρέσει ότι είναι τσαχπίνης, έχει χιούμορ και τσαλακώνεται αλλά δεν παρατσαλακώνεται. Απλά είναι ο εαυτός του και μ’ αρέσει πολύ αυτό το πράγμα” συμπλήρωσε, ακόμα, η Έλενα Παπαρίζου στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή για την Eurovision στην ΕΡΤ.