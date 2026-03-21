MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο, απλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα

|
THESTIVAL TEAM

Μία ανάρτηση έκανε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/03) η Έλενα Παπαρίζου, θέλοντας να ρίξει… φως σχετικά με το συμβαίνει με την υγεία της.

Όπως ανακοίνωσε μέσω του Instagram η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα, δε βρίσκεται στο νοσοκομείο, ωστόσο έπαθε ένα αλλεργικό σοκ και ύστερα ένα μεγάλο κρυολόγημα που την ταλαιπώρησαν ιδιαίτερα.

Παράλληλα, η Έλενα Παπαρίζου ευχαρίστησε τον κόσμο για το ενδιαφέρον του.

«Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον. Ευτυχώς δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο, απλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα. Τετάρτη τα λέμε από κοντά στο Nox», έγραψε στην ανάρτησή της.

Έλενα Παπαρίζου

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

