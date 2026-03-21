Έλενα Παπαρίζου: Δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο, απλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα

Μία ανάρτηση έκανε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/03) η Έλενα Παπαρίζου, θέλοντας να ρίξει… φως σχετικά με το συμβαίνει με την υγεία της.

Όπως ανακοίνωσε μέσω του Instagram η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα, δε βρίσκεται στο νοσοκομείο, ωστόσο έπαθε ένα αλλεργικό σοκ και ύστερα ένα μεγάλο κρυολόγημα που την ταλαιπώρησαν ιδιαίτερα.

Παράλληλα, η Έλενα Παπαρίζου ευχαρίστησε τον κόσμο για το ενδιαφέρον του.

«Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον. Ευτυχώς δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο, απλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα. Τετάρτη τα λέμε από κοντά στο Nox», έγραψε στην ανάρτησή της.