LIFESTYLE

Έλενα Κρεμλίδου: Σκέφτηκα να αυτοκτονήσω εξαιτίας του revenge porn

|
THESTIVAL TEAM

Η Έλενα Κρεμλίδου βρέθηκε στο Ertnews και στην εκπομπή «Στο κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά. Μέσα από την προσωπική της μαρτυρία στο στούντιο, η γνωστή influencer μίλησε ανοιχτά για την περιπέτειά της, όταν έπεσε θύμα revenge porn, περιγράφοντας τον φόβο, την έκθεση και τον αγώνα που ακολούθησε..

«Ουσιαστικά όλη η ιστορία μου ξεκίνησε το 2018, όπου έλαβα ένα πρώτο απειλητικό μήνυμα από άγνωστο προφίλ στο Instagram. Μου έστειλε μία γυμνή φωτογραφία που είχα να τη δω από τα 16 μου. Μου είπε “ή μου στέλνεις μία καινούργια ή από αύριο αυτή κυκλοφορεί παντού”. Δεν μπορώ να ξεχάσω την ντροπή που αισθάνθηκα. Η ντροπή ήταν αυτό που με έκανε επί τόπου να αισθανθώ ότι θέλω να φύγω από αυτή τη ζωή. Η πρώτη αντίδραση ήταν να αυτοκτονήσω», εξομολογήθηκε η Έλενα Κρεμλίδου. 

Και πρόσθεσε: «Ουσιαστικά εγώ ήμουν τυχερή, είχα υποστήριξη από όλο μου το σύστημα. Γι’ αυτό κατευθείαν κινήθηκα: πήγα στη δίωξη, έκανα μηνύσεις. Από το ’18 μέχρι το ’20 έκανα διαφορετικές μηνύσεις, γιατί άνοιξε ο ασκός του Αιόλου και ήρθε κι άλλο υλικό από το παρελθόν μου. Όποιος βρέθηκε, στραφήκαμε νομικά εναντίον του. Έχουμε δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα. Μετά την αλλαγή του νόμου το 2021 από πλημμέλημα σε κακούργημα, ήταν πολύ θετική εξέλιξη για πολλά κορίτσια».

Έλενα Κρεμλίδου

