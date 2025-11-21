Έλενα Κρεμλίδου για την υπόθεση revenge porn: Η δύναμή μου με κράτησε από το να πέσω από τον τέταρτο

Τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε σε ψυχικό επίπεδο την υπόθεση revenge porn με θύμα την ίδια περιέγραψε η Έλενα Κρεμλίδου, τονίζοντας ότι η δύναμη της ψυχής της την απέτρεψε από το να βάλει τέλος στη ζωή της.

Το δικαστήριο καταδίκασε έναν 36χρονο αστυνομικό για τη διαρροή προσωπικών της φωτογραφιών στο διαδίκτυο, επιβάλλοντας του ποινή φυλάκισης δύο ετών και πρόστιμο 5000 ευρώ. Λίγες μέρες μετά την καταδικαστική απόφαση, η Instagrammer εξομολογήθηκε ότι όσα βίωσε της πρόσφεραν μαθήματα που τη βοήθησαν να προχωρήσει στη ζωή της και να μη μείνει στάσιμη λόγω της τραυματικής εμπειρίας.

Η Έλενα Κρεμλίδου μοιράστηκε στο «S&Y PODCAST» τον δρόμο που επέλεξε να ακολουθήσει για να βγει αλώβητη από την υπόθεση revenge porn. Όπως είπε αρχικά: «Περνώντας σε πολύ ψυχικό επίπεδο, ο κάθε ένας ζει πράγματα που έπρεπε να ζήσει, ήταν ένα μάθημα που έπρεπε να μάθω για να πάω παρακάτω. Έπρεπε να το ζήσω, σε ανθρώπινο επίπεδο ακούγεται πολύ άσχημο, αλλά η ψυχή μου έπρεπε να πάρει μάθημα από αυτό για να συνεχίσω, να βοηθήσω. Η δύναμη δεν ξέρω από πού πηγάζει, ήταν η δύναμη που με κράτησε από το να πέσω από τον τέταρτο. Η ίδια δύναμη είναι αυτή που με βοήθησε να πω “δεν τελειώνει η ζωή μου, άρα δεν είναι κάτι τόσο μεγάλο”, ξεκίνησα να το “αποδυναμώνω”, μου πήρε χρόνια αυτό».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 05:30

Η Instagrammer εξήγησε ότι για να αντιμετωπίσει την κατάσταση σταδιακά άρχισε να τη βλέπει ως κάτι μικρό. Γυναίκες που έχουν βιώσει κάτι αντίστοιχο, επισήμανε, δεν θα έπρεπε να ντρέπονται που έκαναν σεξ ή έστειλαν στον σύντροφό τους μια αποκαλυπτική φωτογραφία τους. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Άρχισα να το βλέπω μικρό, γιατί όταν κάτι το βλέπεις μικρό μπορείς να το αντιμετωπίσεις αλλιώς δεν μπορείς. Το παίρνεις αυτό που προσπάθησαν οι άλλοι να σε ρίξουν και λες “δεν έκανα κάτι κακό”. Δεν ντρέπομαι που ήθελα να κάνω σεξ, που ήθελα να στείλω μια φωτογραφία, το κάνουμε όλοι. Είναι γεγονός, αλλά δεν μπορείτε να με κάνετε να νιώσω άσχημα για κάτι που κάνουν όλοι. Δεν θα με κάνετε να νιώσω άσχημα για κάτι που κάνουν όλοι και βοηθά και στην αναπαραγωγή του είδους».

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι στην κοινωνία αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα το να απολαμβάνει η γυναίκα το σεξ. «Η ευχαρίστηση είναι το πρόβλημα, η γυναίκα δεν πρέπει να το ευχαριστιέται, αυτό είναι το πρόβλημα. Με κατηγορούν εμένα, αλλά τι θα πούμε για τα κορίτσια που εν αγνοία τους τους βγάζουν βίντεο και φωτογραφίες; Βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε “γιατί έστειλες φωτογραφία”. Αν μου λες γιατί στέλνω είναι σαν να μου λες γιατί φοράω φούστα και σορτάκι αντί να βγάλουμε από το μυαλό των αντρών να σταματήσουν να σεξουαλικοποιούν τα πάντα», πρόσθεσε.

Μέσα από τις νομικές της ενέργειες, η ίδια ευελπιστεί να παρακινήσει και άλλες γυναίκες να κάνουν το ίδιο και να μη φοβηθούν, μέχρι «η ντροπή να αλλάξει στρατόπεδο». «Έχω θύτες σε όλη την Ελλάδα, τα δικαστήρια γίνονται εκεί που έγινε το έγκλημα. Έχω θύτες αστυνομικούς, δασκάλους, επαγγέλματα που σε ξαφνιάζουν. Είναι γεγονός, αυτό που προσπαθώ είναι να θίξω μέσα από το αποτέλεσμα στα κορίτσια ότι μπορούν να το κυνηγήσουν, μέχρι η ντροπή να αλλάξει στρατόπεδο», συμπλήρωσε.