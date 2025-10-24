MENOY

Έλενα Γαλύφα για τον σύζυγό της: “Έχουμε φτάσει κοντά στο τέλος, ποιο ζευγάρι δεν έχει τσακωθεί;”

THESTIVAL TEAM

Για τον σύζυγό της και την σχέση τους μίλησε, μεταξύ άλλων, η Έλενα Γαλύφα στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Το ζευγάρι είναι μαζί πάνω από είκοσι χρόνια και η ίδια παραδέχτηκε ότι έχουν φτάσει στο παρελθόν κοντά στον χωρισμό.

Ακόμα, η Έλενα Γαλύφα αναφέρθηκε στο θέμα της απόστασης, τονίζοντας πως όταν αγαπάς κάποιον «πρέπει να βλέπεις τι πραγματικά θέλει και πώς νιώθει καλά».

Μιλώντας στο «Πρωινό», η Έλενα Γαλύφα είπε ότι: «Πάω ταξίδι-ραντεβού, πάω να συναντήσω τον άνδρα μου. Πάμε λίγο να συναντηθούμε. Το μυστικό για να κρατάει ο γάμος τόσα χρόνια είναι να μην βλεπόμαστε, ξέρω γω; Δεν ξέρω. Η απόσταση! Όχι εντάξει, πλάκα κάνω! Όταν αγαπάς κάποιον πρέπει να βλέπεις τι πραγματικά θέλει ο άλλος και πώς νιώθει καλά. Οπότε εσύ αυτό το ενισχύεις».

Επιπλέον, η δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξήγησε πως: «Είμαστε πολλά χρόνια μαζί, χάνω το μέτρημα σιγά σιγά, είκοσι τρία – είκοσι τέσσερα, κάπου εκεί. Δεν υπάρχει καμία ζήλεια. Δεν νομίζω. Μακάρι να μη ζηλεύει. Όταν δεν προκαλείς και τον άλλον πώς να ζηλέψει;

Ο έρωτας και το πάθος… Καλά το πάθος όχι παιδιά, ξεχάστε το. Να κάνεις διάφορα, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Βέβαια ο Θοδωρής καμία σχέση, όσο και να του το λέω δεν ακούει.

Έχουμε φτάσει κοντά στο τέλος, ποιο ζευγάρι δεν έχει τσακωθεί, δεν έχει φτάσει σε χωρισμό; Έχουμε απ’ όλη την γκάμα, η βεντάλια ανοίγεται και απλώνεται ύστερα από τόσα χρόνια. Αλλά νομίζω ότι είμαι αγκυρωμένη πάνω του, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά!».

