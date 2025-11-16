Έλενα Χριστοπούλου για Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Βλέπω να διασύρεται το όνομά μου, δεν τα βρήκαμε ποτέ εξωδικαστικά”

Η Έλενα Χριστοπούλου έδωσε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε ανοιχτά στον δικαστικό «πόλεμο» με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, δηλώνοντας ότι βλέπει το όνομά της να διασύρεται.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η αγωγή του μοντέλου έφτασε πρώτα στα media και ύστερα στα δικά της χέρια.

Μάλιστα, η μάνατζερ από την οποία η πρώην συνεργάτιδά της διεκδικεί, μέσω της αγωγής, 1.000.000 ευρώ για ηθική βλάβη, ανέφερε ότι πλέον δεν έχει καθόλου συναισθήματα για αυτήν την υπόθεση.

Πιο συγκεκριμένα, η Έλενα Χριστοπούλου ήταν καλεσμένη το μεσημέρι της Κυριακής (16/11) στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ενώ μία ημέρα νωρίτερα είχε μιλήσει εμμέσως, παραχωρώντας δηλώσεις στην Αφροδίτη Γραμμέλη.

«Είδα την αγωγή πρώτα στα Μέσα, ενώ εγώ δεν την είχα παραλάβει. Δε λέω ότι γίνεται πρώτη φορά. Απλά είναι το πόσο μπορεί και θέλει κάποιος να δημοσιοποιήσει κάτι, επομένως δεν είχα εκείνη τη στιγμή την άμυνα για να απαντήσω κάτι οπουδήποτε γιατί δεν το είχα καν διαβάσει. Αυτή η ιστορία έχει εξέλιξη, έχει πολλά επεισόδια, οπότε προφανώς περίμενα και προφανώς θα γίνουν και πολλά παραπάνω», αποκάλυψε αρχικά η Έλενα Χριστοπούλου.

«Δεν τα βρήκαμε ποτέ εξωδικαστικά. Όλα αυτά έχουν μια εξέλιξη. Από τον προηγούμενο Νοέμβριο μέχρι και τώρα έχει περάσει ένας χρόνος. Όλο αυτό το διάστημα βλέπω τίτλους που μένουν και θα μένουν για πάντα. Βλέπω πάρα πολλά σχόλια και βλέπω να διασύρεται το όνομά μου ποικιλοτρόπως. Μοιραία, δεν υπάρχει περίπτωση να έβρισκα κάτι εξωδικαστικά, όχι εκ του αποτελέσματος, αλλά από την αρχή του», συμπλήρωσε.

«Είδα το θέμα στις τηλεοράσεις πριν εγώ καν έχω λάβει και διαβάσει την αγωγή. Δεν έχω πια συναίσθημα γι’ αυτή την ιστορία. Στην αρχή είχα συναίσθημα, δεν το κρύβω. Πλέον όμως είναι μια ιστορία. Είναι μια ιστορία που θα εξελιχθεί όπως πρέπει και που είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Τα συναισθήματα στην αρχή ήταν πάρα πολλά, δεν ήταν ένα. Όταν έχεις περάσει 15 χρόνια με έναν άνθρωπο, με αγάπη, με φιλία, με επαγγελματισμό, με εξέλιξη, με πορεία, έχεις συναισθήματα, δεν είσαι ρομπότ. Τώρα πια δεν έχω συναισθήματα.

Δεν μπορώ να απαντήσω στις κάμερες και δεν είναι δουλειά κανενός. Θα απαντήσω στους αρμόδιους με αυτά που έχω στα χέρια μου. Όλα θα πάνε καλά. Είμαι σίγουρη. Είμαι καλά και ήρεμη μέσα μου. Αυτό που δε μου αρέσει καθόλου και συμβαίνει, είναι όλοι αυτοί οι τίτλοι που θα με συνοδεύουν μια ζωή. Επειδή υπάρχει ένα βάθος χρόνου σε αυτή την ιστορία, είμαι σίγουρη ότι όταν θα έρθει η στιγμή θα φανούν όλα», ξεκαθάρισε η Έλενα Χριστοπούλου αμέσως μετά.

«Εγώ ξέρω την αλήθεια και οι κινήσεις που θα κάνω είναι κάτι που αφορά εμένα, τη δικηγόρο μου και το σπίτι μου, το ασφαλές μου μέρος. Αν βγαίνω να λέω τι θα κάνω είναι σαν να απαντήσει σε όλα αυτά που δε θέλω», πρόσθεσε.

«Δε θα ήθελα να απαντήσω τι νιώθω σήμερα για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Αυτό που λες “ανθρώπινη σχέση” μου κάνει κάτι που συνέβη πολλά χρόνια πριν. Δεν υπάρχει. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δε μίλησα ήταν σαν να τα έβαζα με τον εαυτό μου. Τα 15 χρόνια είναι μια ζωή ολόκληρη… Οι άνθρωποι που αγαπώ και με αγαπούν είναι εκεί… Πέρασα και περνάω κρίση εμπιστοσύνης, αλλά όταν έχεις γερά θεμέλια δεν κλονίζεσαι πολύ», εξομολογήθηκε, προσθέτοντας: «Δεν έχω κάτι να φοβηθώ ή να κρύψω».

