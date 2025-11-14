MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Έλενα Χριστοπούλου: Έτσι θα απαντήσει στην αγωγή-μαμούθ της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

|
THESTIVAL TEAM

Στην αγωγή του ενός εκατομμυρίου ευρώ που φέρεται να κατέθεσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναμένεται να απαντήσει προσεχώς η Έλενα Χριστοπούλου, περνώντας έτσι στην αντεπίθεση.

Μάλιστα, η πρώην μάνατζερ του γνωστού μοντέλου θα προχωρήσει άμεσα σε νέα γραφολογική μελέτη, διορίζοντας δικό της γραφολόγο, έπειτα από τη μήνυση των 30 σελίδων που κατέθεσε η παρουσιάστρια του GNTM.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Tlife.gr, η Έλενα Χριστοπούλου θεωρεί πως διαθέτει ισχυρότατα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία αντικρούουν τους ισχυρισμούς περί 7 πλαστών υπογραφών σε σύνολο 67 συμβάσεων.

Στην κατοχή της υπάρχουν e-mails στα οποία η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δίνει ρητή έγκριση να μπει η υπογραφή της σε συμβάσεις, σε περιπτώσεις που η ίδια βρισκόταν στο εξωτερικό ή δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Εκτός από τα e-mail υπάρχουν και άλλα ακλόνητα ντοκουμέντα, που αναμένεται να προσκομιστούν στο δικαστήριο και από αυτά συνάγεται ξεκάθαρα, ότι οι υπογραφές μπαίνουν κατόπιν εντολής της ίδιας της κυρίας Παπαγεωργίου, κάτι που καταργεί τον ισχυρισμό της πλαστογραφίας.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, η πλευρά της Έλενας Χριστοπούλου αναμένεται να ζητήσει και νέα οικονομοτεχνική πραγματογνωμοσύνη, διορίζοντας δικούς της ορκωτούς λογιστές, ώστε να επανεξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία της συνεργασίας τους.

Έλενα Χριστοπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Απ. Τζιτζικώστας: Υπογράφεται το σχέδιο για τη δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με το Βουκουρέστι

ΠΑΙΔΕΙΑ 3 ώρες πριν

Το ΑΠΘ στο μεγαλύτερο δίκτυο καινοτομίας για το νερό στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Δέκα συμβουλές για μια πραγματικά υγιεινή διατροφή και ζωή

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Μιχάλης Σαράντης: Έχασα τον καλύτερό μου φίλο σε πολύ τρυφερή ηλικία, ένιωθα πολλές ενοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες πριν

Πιερρακάκης από Λονδίνο: Στόχος η μείωση του χρέους κάτω από το 120% πριν το 2030

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Εύα Καϊλή: Με απειλούσαν λέγοντας πως θα δώσουν την κόρη μου στην πρόνοια