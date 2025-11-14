Έλενα Χριστοπούλου: Έτσι θα απαντήσει στην αγωγή-μαμούθ της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Στην αγωγή του ενός εκατομμυρίου ευρώ που φέρεται να κατέθεσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναμένεται να απαντήσει προσεχώς η Έλενα Χριστοπούλου, περνώντας έτσι στην αντεπίθεση.

Μάλιστα, η πρώην μάνατζερ του γνωστού μοντέλου θα προχωρήσει άμεσα σε νέα γραφολογική μελέτη, διορίζοντας δικό της γραφολόγο, έπειτα από τη μήνυση των 30 σελίδων που κατέθεσε η παρουσιάστρια του GNTM.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Tlife.gr, η Έλενα Χριστοπούλου θεωρεί πως διαθέτει ισχυρότατα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία αντικρούουν τους ισχυρισμούς περί 7 πλαστών υπογραφών σε σύνολο 67 συμβάσεων.

Στην κατοχή της υπάρχουν e-mails στα οποία η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δίνει ρητή έγκριση να μπει η υπογραφή της σε συμβάσεις, σε περιπτώσεις που η ίδια βρισκόταν στο εξωτερικό ή δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Εκτός από τα e-mail υπάρχουν και άλλα ακλόνητα ντοκουμέντα, που αναμένεται να προσκομιστούν στο δικαστήριο και από αυτά συνάγεται ξεκάθαρα, ότι οι υπογραφές μπαίνουν κατόπιν εντολής της ίδιας της κυρίας Παπαγεωργίου, κάτι που καταργεί τον ισχυρισμό της πλαστογραφίας.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, η πλευρά της Έλενας Χριστοπούλου αναμένεται να ζητήσει και νέα οικονομοτεχνική πραγματογνωμοσύνη, διορίζοντας δικούς της ορκωτούς λογιστές, ώστε να επανεξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία της συνεργασίας τους.