Έλενα Χριστοπούλου: Αντιμετωπίζω τα πάντα μέρα προς μέρα, δεν πιστεύω σε τελευταίες ευκαιρίες

Η Έλενα Χριστοπούλου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Χαμογέλα και πάλι” και τη δημοσιογράφο Ρέα Ιωάννου, όπως παρακολουθήσαμε την Κυριακή στο πρόγραμμα του MEGA.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γοητευτική Artist Manager αναφέρθηκε τόσο στην αλλαγή που σημειώθηκε προσφάτως στον προγραμματισμό του OPEN όσο και σε μια ενδεχόμενη συνεργασία με την Μπέττυ Μαγγίρα στο μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα, η Έλενα Χριστοπούλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “έχω δει πολλά στιγμιότυπα του Θανάση Πάτρα στην “Ψυχαγωγία Κυριακάτικα” και νομίζω ότι αυτή η ώρα θα τους πάει, σε όλους, πάρα πολύ. Έλειπε μια τέτοια εκπομπή εκείνη την ώρα, εμένα μ’ αρέσει που τους βλέπω”.

“Δεν έχουμε κάνει συζητήσεις για το μέλλον του Real View, δεν έχει αλλάξει για εμάς κάτι. Εμείς οφείλουμε κάθε μέρα να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό οπότε, κάθε μέρα, κρινόμαστε. Νομίζω ότι θα πάει όσο καλύτερα μπορεί και όσο πιο μακριά μπορεί αυτή η εκπομπή”.

“Αντιμετωπίζω τα πάντα μέρα προς μέρα. Οπότε δεν πιστεύω σε τελευταίες ευκαιρίες, πιστεύω μόνο σε ευκαιρίες που χάνονται”.

“Με την Μπέττυ Μαγγίρα θα μπορούσα να κάνω πάρα πολλά πράγματα γιατί την θαυμάζω πάρα πολλά χρόνια. Πιστεύω ότι είναι μια γυναίκα ολοκληρωμένη, την θεωρώ άνθρωπο – ορχήστρα, μπορεί να κάνει τα πάντα. Θα ήταν πολύ cool να είμαι μαζί με την Μπέττυ οπουδήποτε” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Έλενα Χριστοπούλου στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις στο MEGA.