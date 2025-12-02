Έλενα Χαραλαμπούδη: Δούλευα δέκα χρόνια και είχα 50 ένσημα, έπαθα σοκ

Η Έλενα Χαραλαμπούδη βρέθηκε καλεσμένη στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 1η Δεκεμβρίου. Η γνωστή δημιουργός περιεχομένου και ηθοποιός μίλησε για την απήχηση του Five Minute Mom στα social media ενώ αποκάλυψε ότι για χρόνια εργαζόταν στο θέατρο με ελάχιστα και άσχετα ένσημα, όπως «βοηθός αεροσκάφους».

«Αυτό μου έχει συμβεί άλλη μία φορά στο θέατρο, δεν βγήκα στην ώρα μου, χάθηκα πίσω στις κουίντες. Ήταν μια πολύ μεγάλη παραγωγή και από πίσω χάθηκα κάπου και προσπαθούσα και ακουγόμουν “Τώρα έρχομαι!”. Το “Μιλφάρες” είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι ούτε ηλικία, ούτε αν έχεις παιδιά. Εγώ τον όρο τον έχω απομυθοποιήσει, γι’ αυτό και τον χρησιμοποιώ» ανέφερε η Έλενα Χαραλαμπούδη.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο επάγγελμα της υποκριτικής: «Δούλευα δέκα χρόνια και είχα 50 ένσημα. Έπαθα σοκ. Υπήρχαν παραγωγοί που μπορούσαν να κολλήσουν μισό ένσημο, ή άλλο ένσημο. Εγώ έχω βρει με τον λογιστή μου ένσημα βοηθός αεροσκάφους, χειριστή μηχανής.

Γι’ αυτό έπρεπε να ασχοληθώ και με κάτι άλλο. Έχω δουλέψει σε μανάβικο, σε λογιστήριο, παντού. Με τη Λίζα Αποστολοπούλου ξεκινήσαμε το Five Minute Mom για να βρούμε μια διέξοδο. Τα βίντεο μένουν εκεί, ο κόσμος τα βλέπει όποτε θέλει και κάποια στιγμή έγινε το μπαμ».

Η Έλενα Χαραλαμπούδη είναι Ελληνίδα ηθοποιός και δημιουργός περιεχομένου που έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από τα χιουμοριστικά της βίντεο στα social media. Με φυσικό ταλέντο στην κωμωδία και έντονη εκφραστικότητα, σατιρίζει καθημερινές καταστάσεις, σχέσεις και κοινωνικά στερεότυπα με τρόπο άμεσο και απολαυστικό.

Το αυθεντικό της στυλ και η επικοινωνία με το κοινό την έχουν κάνει ιδιαίτερα αγαπητή, ειδικά στη νεότερη γενιά. Παράλληλα με τη διαδικτυακή της παρουσία, δραστηριοποιείται και στον χώρο της υποκριτικής, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο της δεν περιορίζεται μόνο στα σύντομα βίντεο.

Μαζί με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα πρωταγωνιστεί στη νέα κωμική σειρά του ΣΚΑΪ με τίτλο «Τότε και Τώρα», η οποία βασίζεται στο διαδικτυακό τους περιεχόμενο.