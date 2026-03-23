“Έλαβα μηνύματα μίσους από αντιεμβολιαστές” λέει ο τραγουδοποιός Στάθης Δρογώσης

Αντιμέτωπος με αρκετές αντιδράσεις βρέθηκε ο τραγουδοποιός Στάθης Δρογώσης μετά την ανάρτησή του στην οποία αναφερόταν στην εμπειρία του από το νοσοκομείο «Ελπίς» στο οποίος πήγε με κολικό νεφρού.

Με αφορμή, δε, «μηνύματα μίσους από αντιεμβολιαστές», όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ το πρωί της Δευτέρας, ο Στάθης Δρογώσης διαμηνύει «ζήτω η επιστήμη! Ζήτω η ιατρική η βιολογία και η ψυχοθεραπεία. Τα εμβόλια σώζουν ζωές. Μάλιστα τα καινούρια mrna θα νικήσουν και τον καρκίνο.

Σχολιάζοντας, μάλιστα, όσους του στέλνουν τέτοια μηνύματα, ο τραγουδοποιός γράφει, επίσης, στην ανάρτησή του «για όσους δεν το πιστεύουν η θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου θα επιβεβαιωθεί δυστυχώς γρήγορα με προσωπικό τους βίωμα».

γενικά πάλι έλαβα μηνύματα μίσους από αντιεμβολιαστές. Πάμε ξανά. Ζήτω η επιστήμη! Ζήτω η ιατρική η βιολογία και η ψυχοθεραπεία. Τα εμβόλια σώζουν ζωές. Μάλιστα τα καινούρια mrna θα νικήσουν και τον καρκίνο. Για όσους δεν το πιστεύουν η θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου θα… — Στάθης Δρογώσης (@stathisdrogosis) March 23, 2026

Σε άλλη ανάρτηση, δε, ο Στάθης Δρογώσης ερωτά «αν είναι ρεαλιστικό να κάνω αγωγή και μήνυση» σε μια κυρία που σχολίασε όσα έγραψε για το «Ελπίς».