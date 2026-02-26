MENOY

Εκτός Survivor η Λήδα Μυλωνά για λόγους υγείας

THESTIVAL TEAM

Για λόγους υγείας αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το Survivor η Λήδα Μυλωνά. Την ανακοίνωση έκανε στο αποψινό επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης ο Γιώργος Λιάνος, επισημαίνοντας πως η κατάστασή της δεν της επιτρέπει να παραμείνει στο παιχνίδι.

Αφού ενημέρωσε σχετικά την ομάδα των «Αθηναίων», ο παρουσιαστής ζήτησε από τη Μαντίσα που είχε έρθει κοντά με τη συμπαίκτριά της να μοιραστεί τα συναισθήματά της. Εκείνη δήλωσε στενοχωρημένη, αφού επρόκειτο για μία παίκτρια που είχε χαρίσει ομορφιά και δύναμη στην ομάδα.

«Έχω μια σημαντική ανακοίνωση που αφορά στην ομάδα των Αθηναίων. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η Λήδα Μυλωνά λόγω ιατρικού θέματος που αντιμετωπίζει δεν θα μπορέσει να συνεχίσει στο Survivor. Μαντίσα, πρόλαβες να έρθεις κοντά με τη Λήδα. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή», είπε ο Γιώργος Λιανός το βράδυ της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου.

Τότε, η Μαντίσα πήρε τον λόγο και εξέφρασε τη στενοχώρια της για την αποχώρηση της Λήδας, λέγοντας: «Η Λήδα ήρθε και για να ομορφύνει και για να δυναμώσει την ομάδα. Απέδειξε μέσα σε δύο αγώνες ότι μπορεί να δώσει. Προφανώς, είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη γιατί με το που έφτασε στο νησί ήταν λες και τη γνώριζα από πριν. Ήρθαμε κοντά τόσο γρήγορα που ήταν σαν να ήμασταν εδώ παραπάνω από ενάμιση μήνα».

