Έγκυος η Ελεάνα Παπαϊωάννου στο δεύτερο παιδί της

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου και ο Δημήτρης Βεργίνης ετοιμάζονται να υποδεχτούν το δεύτερο παιδί τους.

Το αγαπημένο ζευγάρι ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα μέσα από ένα τρυφερό βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Στο βίντεο που ανέβηκε στο Instagram, η 8χρονη κόρη τους γράφει μια τρυφερή κάρτα: «Οι γονείς μου, μετά από 8 χρόνια θυμήθηκαν να μου κάνουν αδελφάκι! Γίνομαι μεγάλη αδελφή!»

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Ελεάνα Παπαϊωάννου έγραψε: «Είναι κάποιες χαρές που έρχονται απλά… εκεί που δεν το περιμένεις…».