LIFESTYLE

Έγκυος η Άννα Πρέλεβιτς: Πατέρας για πρώτη φορά ο αδελφός της Δούκισσας Νομικού

|
THESTIVAL TEAM

Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς.

Το ερωτευμένο ζευγάρι ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα μέσα από μια ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media. Δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την παραλία, δείχνοντας για πρώτη φορά στην κάμερα τη φουσκωμένη της κοιλιά, η Άννα Πρέλεβιτς έγραψε: «Me. You. Us».

Οι διαδικτυακοί φίλοι του ζευγαριού έστειλαν τις ευχές τους κάτω από την ανάρτηση για το μωρό που έρχεται να ολοκληρώσει την προσωπική τους ευτυχία.

Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός είναι ζευγάρι εδώ και 5 χρόνια περίπου. Τα πρώτα δημοσιεύματα για τη σχέση τους εμφανίστηκαν γύρω στον Μάρτιο του 2021, όταν κυκλοφόρησαν οι πρώτες κοινές φωτογραφίες τους.

Δύο χρόνια μετά, το ζευγάρι αποφάσισε να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, σε μια ξεχωριστή τελετή στον στον Άγιο Διονύσιο στο Κολωνάκι.

Άννα Πρέλεβιτς

