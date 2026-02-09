MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Έγκυος η Αλεξάνδρα Νίκα; – “Η Κίμπερλι άθελά της πρόδωσε την είδηση”

|
THESTIVAL TEAM

Τις τελευταίες μέρες κάνει το γύρο του διαδικτύου η είδηση ότι ένα διάσημο ζευγάρι περιμένει το δεύτερο παιδί του. Το ρεπορτάζ βγήκε πρώτο από τον Νίκο Γεωργιάδη και το επιβεβαίωσε χωρίς να αποκαλύπτει το όνομα η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Δευτέρας στο Happy Day.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Αλεξάνδρα Νίκα είναι ξανά έγκυος και το παιδί θα το βαφτίσει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

“Είναι υπέροχοι άνθρωποι. Τους νιώθω σαν μέλη της δικής μου οικογένειας. Αναμένω να γίνουμε κουμπάροι”, δήλωσε στις κάμερες η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη υπενθύμισε ότι η Κίμπερλι είχε δηλώσει στο παρελθόν: “Είμαι χαρούμενη για αυτούς και για τα μωρά”.

“Αν ισχύει αυτό που είπε η Κίμπερλι, άντε με ένα πόνο και το δεύτερο. Κωνσταντίνε, μη με πάρεις τηλέφωνο, η Κίμπερλι το είπε, όχι εγώ”, πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα του Πρωινού.

Αλεξάνδρα Νίκα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Άσχημη πτώση για 41χρονη που αγωνιζόταν με κομμένο αχίλλειο, ούρλιαζε από τον πόνο – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Δημήτρης Πανόπουλος για Ναταλία Γερμανού: “Δεν μετανιώνω για κάτι που είπα, το έκανα στο χώρο και στο χρόνο που έπρεπε, αλλά και με την αφορμή που έπρεπε”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Άρτα: Ενώ θήλαζε ένιωσε αδιαθεσία η 35χρονη που ξεψύχησε – Πρόλαβε να ενημερώσει τον σύζυγό της πριν καταρρεύσει

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ιράν: Τουλάχιστον τέσσερα στελέχη της παράταξης των μεταρρυθμιστών συνελήφθησαν από τις αρχές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

ΚΚΕ: Ο πρωθυπουργός να ζητήσει συναινέσεις στα κόμματα που μοιράζονται κοινές στρατηγικές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Στο ΚΑΤ μετά από ατύχημα – Χειρουργήθηκε στα χέρια