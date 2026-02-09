Έγκυος η Αλεξάνδρα Νίκα; – “Η Κίμπερλι άθελά της πρόδωσε την είδηση”
Τις τελευταίες μέρες κάνει το γύρο του διαδικτύου η είδηση ότι ένα διάσημο ζευγάρι περιμένει το δεύτερο παιδί του. Το ρεπορτάζ βγήκε πρώτο από τον Νίκο Γεωργιάδη και το επιβεβαίωσε χωρίς να αποκαλύπτει το όνομα η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Δευτέρας στο Happy Day.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Αλεξάνδρα Νίκα είναι ξανά έγκυος και το παιδί θα το βαφτίσει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
“Είναι υπέροχοι άνθρωποι. Τους νιώθω σαν μέλη της δικής μου οικογένειας. Αναμένω να γίνουμε κουμπάροι”, δήλωσε στις κάμερες η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Η Φωτεινή Πετρογιάννη υπενθύμισε ότι η Κίμπερλι είχε δηλώσει στο παρελθόν: “Είμαι χαρούμενη για αυτούς και για τα μωρά”.
“Αν ισχύει αυτό που είπε η Κίμπερλι, άντε με ένα πόνο και το δεύτερο. Κωνσταντίνε, μη με πάρεις τηλέφωνο, η Κίμπερλι το είπε, όχι εγώ”, πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα του Πρωινού.