Έγκυος η Αλεξάνδρα Νίκα; – “Η Κίμπερλι άθελά της πρόδωσε την είδηση”

Τις τελευταίες μέρες κάνει το γύρο του διαδικτύου η είδηση ότι ένα διάσημο ζευγάρι περιμένει το δεύτερο παιδί του. Το ρεπορτάζ βγήκε πρώτο από τον Νίκο Γεωργιάδη και το επιβεβαίωσε χωρίς να αποκαλύπτει το όνομα η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Δευτέρας στο Happy Day.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Αλεξάνδρα Νίκα είναι ξανά έγκυος και το παιδί θα το βαφτίσει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

“Είναι υπέροχοι άνθρωποι. Τους νιώθω σαν μέλη της δικής μου οικογένειας. Αναμένω να γίνουμε κουμπάροι”, δήλωσε στις κάμερες η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη υπενθύμισε ότι η Κίμπερλι είχε δηλώσει στο παρελθόν: “Είμαι χαρούμενη για αυτούς και για τα μωρά”.

“Αν ισχύει αυτό που είπε η Κίμπερλι, άντε με ένα πόνο και το δεύτερο. Κωνσταντίνε, μη με πάρεις τηλέφωνο, η Κίμπερλι το είπε, όχι εγώ”, πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα του Πρωινού.