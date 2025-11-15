Έφη Πίκουλα: Βεβαίως μου έχει δημιουργηθεί η ανάγκη της συντροφικότητας, δεν είμαι μόνη

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Έφη Πίκουλα, το πρωινό του Σαββάτου, στην κάμερα της εκπομπής “Καλημέρα είπαμε;” και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρκά στην ΕΡΤ. Ανάμεσα σε άλλα, δε, η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την διαχείριση στην απώλεια του πρώην συζύγου της, Τάκη Βουγιουκλάκη αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά πως δεν είναι μόνη στην προσωπική της ζωή αυτή την περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα, η Έφη Πίκουλα εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “είναι τεσσεράμισι χρόνια ακριβώς από τότε που έφυγε από τη ζωή, ο πόνος δεν έχει καταλαγιάσει. Αυτό δεν μπορείς να το ξεχάσεις ποτέ. Δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ γιατί είναι η μισή μου ζωή, για να μην πω όλη σχεδόν. Είναι τόσα χρόνια. Ήμουν μέχρι και το τέλος δίπλα του, έφυγε στα χέρια μου. Όταν είδα τον θάνατο τόσο πολύ κοντά, αναθεώρησα πολλά πράγματα για τη ζωή”.

“Βέβαια και μου έχει δημιουργηθεί η ανάγκη της συντροφικότητας από εδώ και στο εξής, αυτό είναι η φυσική εξέλιξη. Όπως είναι για όλα. Όπως είναι και ο θάνατος φυσική εξέλιξη, φυσική εξέλιξη και ο νόμος της φύσης είναι το θηλυκό να έχει ένα αρσενικό, να ‘χει το ταίρι του. Βεβαίως έχει δημιουργηθεί αυτή η ανάγκη και δεν είμαι μόνη”.

“Δεν μπορείς να βρεις αυτό που είχες, ποτέ. Απλά θέλεις έναν σύντροφο απαραίτητα στη ζωή σου με κύρια χαρακτηριστικά, από μένα, να σέβεται τον εαυτό του” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Έφη Πίκουλα στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη στην ΕΡΤ.