Έφη Μουρίκη για Βλαδίμηρο Κυριακίδη: Ερωτεύτηκα το χιούμορ του, είναι πιο κλειστός κι εγώ είμαι πιο χαρούμενη

Για τη σχέση ζωής που έχει χτίσει εδώ και δεκαετίες με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, αλλά και για όλα όσα έμαθε μέσα από έναν γάμο που άντεξε στον χρόνο, μίλησε η Έφη Μουρίκη. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στις προσδοκίες που έχει κανείς όταν ξεκινά μια σχέση, τις αυταπάτες, αλλά και τη βαθιά κατανόηση που έρχεται μόνο όταν δύο άνθρωποι διανύσουν μαζί πολλά χρόνια ζωής.

Η Έφη Μουρίκη παραδέχτηκε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» ότι, παρά τον έρωτα και τη χημεία που υπήρχαν από την αρχή, δεν μπορούσε με βεβαιότητα να φανταστεί την κοινή τους πορεία μέχρι σήμερα. «Ούτε όταν γνωριστήκαμε με τον Βλαδίμηρο είπαμε ότι θα φτάναμε σε αυτή την ηλικία να είμαστε μαζί. Δεν το ξέραμε, το ελπίζαμε. Πάντα όταν ξεκινάς μια σχέση και είσαι ερωτευμένος, πιστεύεις ότι είναι ο έρωτας της ζωής σου και μακάρι να κρατήσει μια ζωή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμβαίνει κιόλας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για την εξέλιξη της σχέσης τους μέσα στον χρόνο, τόνισε ότι η αγάπη δεν είναι κάτι στατικό, αλλά μια διαδικασία που απαιτεί προσπάθεια και κατανόηση. «Μαθαίνεις σιγά σιγά να αγαπάς τον άλλο, να κάνεις υπομονή και πολλά άλλα πράγματα», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, μάλιστα, σε αυτό που θεωρεί αναντικατάστατο θεμέλιο για κάθε είδους σχέση, είτε συντροφική είτε ανθρώπινη γενικότερα. «Το πιο σημαντικό σε μια σχέση, σε οποιαδήποτε σχέση, είναι ο σεβασμός. Το να σέβεσαι τον χώρο του άλλου», υπογράμμισε.

Τέλος, η Έφη Μουρίκη μίλησε για τις διαφορές στον χαρακτήρα τους, εξηγώντας πώς δύο τόσο διαφορετικές προσωπικότητες κατάφεραν να συμπληρώνουν η μία την άλλη. «Ο Βλαδίμηρος είναι χαμηλών τόνων, πιο κλειστός άνθρωπος από εμένα. Εγώ είμαι πιο χαρούμενη. Ερωτεύτηκα το χιούμορ του Βλαδίμηρου», τόνισε.